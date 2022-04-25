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Космос

Путешествие затянулось: застрявшие на МКС космические туристы отправились домой

25 апреля 2022, 14:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Путешествие затянулось: застрявшие на МКС космические туристы отправились домой

Первые в истории космические туристы на МКС отправились домой после того, как застряли на станции на дополнительные 6 дней.

Известно, что бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС 8 апреля благодаря компании Axiom Space. За их доставку отвечала ракета Falcon 9 компании SpaceX.

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Успешно добравшись до станции, они должны были там пробыть 10 дней, но возвращение назад отменилось из-за плохих погодных условий. Сильный ветер мог помешать приземлению экипажа в океан, а также дальнейшей эвакуации их с поверхности воды. Теперь компания SpaceX заявила, что ракета успешно отстыковалась от космической станции и направляется к Земле.

Это первая миссия с участием космических туристов для Axiom Space — компания уже запланировала второй полет на первый квартал 2023 года. Стоимость такого путешествия для каждого туриста обошлась в $55 млн.

Помимо доставки космонавтов на МКС, компания Илона Маска SpaceX активно помогает людям на Земле. За период полномасштабного вторжения, корпорация передала более 10 тыс. терминалов Starlink украинцам. Это необходимо для стабильной связи военных, а также для восстановления мобильной связи, а также интернета и телевидения в тех городах, которые пострадали от действий российских военных.

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Теги
SpaceX, МКС, Полет в космос
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