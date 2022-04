Первые в истории космические туристы на МКС отправились домой после того, как застряли на станции на дополнительные 6 дней.

Известно, что бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС 8 апреля благодаря компании Axiom Space. За их доставку отвечала ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Успешно добравшись до станции, они должны были там пробыть 10 дней, но возвращение назад отменилось из-за плохих погодных условий. Сильный ветер мог помешать приземлению экипажа в океан, а также дальнейшей эвакуации их с поверхности воды. Теперь компания SpaceX заявила, что ракета успешно отстыковалась от космической станции и направляется к Земле.

Separation confirmed. Dragon will now perform four burns to move away from the @space_station; will reenter the Earth’s atmosphere in ~16 hours with a targeted splashdown at approximately 1:06 p.m. ET on April 25 → https://t.co/N3MHSxCS0k

