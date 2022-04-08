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SpaceX відправила космічних туристів на МКС

8 Квітня 2022, 19:46
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
SpaceX відправила космічних туристів на МКС

Компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції перший екіпаж, що складається із чотирьох космічних туристів.

Ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

Відео запуску SpaceX традиційно транслювала на YouTube.

У складі туристичного екіпажу:

  • колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрія
  • американський бізнесмен Ларрі Коннор
  • інвестор із Канади Марк Паті
  • ізраїльський підприємець Ітан Стіббе

Перший ступінь ракети Falcon 9 через 9 хвилин успішно сів на плавучу платформу в Атлантичному океані, а корабель Crew Dragon вийшов на орбіту.

Очікується, що туристи прибудуть на МКС 9 квітня, за 8 днів вони повернуться на Землю. За даними ЗМІ, подорож на МКС обійшлася кожному туристу в $55 млн.

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Теги
SpaceX , Ілон Маск , МКС
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