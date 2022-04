SpaceX відправила космічних туристів на МКС

Компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції перший екіпаж, що складається із чотирьох космічних туристів.

Ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

Відео запуску SpaceX традиційно транслювала на YouTube.

У складі туристичного екіпажу:

Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL

— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022