SpaceX відправила космічних туристів на МКС

Компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції перший екіпаж, що складається із чотирьох космічних туристів.
Ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.
Відео запуску SpaceX традиційно транслювала на YouTube.
У складі туристичного екіпажу:
- колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрія
- американський бізнесмен Ларрі Коннор
- інвестор із Канади Марк Паті
- ізраїльський підприємець Ітан Стіббе
Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL
— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Перший ступінь ракети Falcon 9 через 9 хвилин успішно сів на плавучу платформу в Атлантичному океані, а корабель Crew Dragon вийшов на орбіту.
Очікується, що туристи прибудуть на МКС 9 квітня, за 8 днів вони повернуться на Землю. За даними ЗМІ, подорож на МКС обійшлася кожному туристу в $55 млн.
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