SpaceX відправила космічних туристів на МКС

Компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції перший екіпаж, що складається із чотирьох космічних туристів.

Ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

Відео запуску SpaceX традиційно транслювала на YouTube.

У складі туристичного екіпажу:

колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрія

американський бізнесмен Ларрі Коннор

інвестор із Канади Марк Паті

ізраїльський підприємець Ітан Стіббе

Ax-1 crew are go for launch pic.twitter.com/FiyivQzEiL — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

Перший ступінь ракети Falcon 9 через 9 хвилин успішно сів на плавучу платформу в Атлантичному океані, а корабель Crew Dragon вийшов на орбіту.

Очікується, що туристи прибудуть на МКС 9 квітня, за 8 днів вони повернуться на Землю. За даними ЗМІ, подорож на МКС обійшлася кожному туристу в $55 млн.