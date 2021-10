Facebook став Meta. Про ребрендинг і нову назву компанії оголосив Марк Цукерберг на презентації.

Мережа миттєво відреагувала на ребрендинг Facebook і вибухнула яскравими мемами. Зібрали найцікавіші з них.

Facebook тепер називається Meta. У зв’язку з цим хочу нагадати: наша мета — 2002! pic.twitter.com/HdCEzOZlPJ — Freel (@FreelFreel) October 28, 2021

Ron Artest watching Mark Zuckerberg change Facebook into Meta: ???? pic.twitter.com/A6C0zJYim6 — In My Mind (@MeAloneInMyMind) October 28, 2021

Facebook renaming to Meta like pic.twitter.com/PjfhEaxLhV — Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. ???? (@ParikPatelCFA) October 28, 2021

We are using Facebook now everyone thinking what’s new in meta..????#Facebook #Meta pic.twitter.com/FhICeh9Gm7 — Ashutosh Srivastava (@ashutosh_sri8) October 28, 2021

Facebook’s consultant that helped their name change to Meta. pic.twitter.com/iNxlUDOzn8 — NBA Memes (@NBAMemes) October 28, 2021

My reaction when I saw Facebook was changing their name to Meta ???? pic.twitter.com/vJzYj6jpDQ — br_betting (@br_betting) October 28, 2021

Facebook змінює назву на Meta Українці: Цукор, ти нас не здивуєш! pic.twitter.com/Sqtcgj7vle — Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) October 28, 2021

Back in my day we called it Facebook, not Meta. pic.twitter.com/9rvv0yeTkn — In My Mind (@MeAloneInMyMind) October 28, 2021

Mark Zuckerberg after changing companies name from “Facebook" to “Meta” #Meta #Facebook pic.twitter.com/bLvHijyWAx — Muhammad Jamlish Roy (@jamlishsays) October 28, 2021

Can't have problems with Facebook if the company isn't called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi — Luke Smith (@LukeSmithF1) October 28, 2021

Чому Facebook став Meta

За словами Марка Цукерберга, ребрендинг Facebook має показати, що це не лише однойменна соціальна мережа, а й інші проекти великої організації – WhatsApp, Instagram, Oculus та інші активи.

Сама соцмережа Facebook збереже звичну назву.

Віце-президент Facebook Ендрю Босворт запевнив, що ключовою особливістю “метасвіту” буде відчуття присутності та взаємодії з іншими людьми через цифрові простори.