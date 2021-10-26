Facebook Papers – саме так назвали скандал навколо соцмережі, який шириться протягом останніх тижнів. Опубліковані документи компанії пролили світло на проблеми соцмережі – Facebook отримує вигоду від розпалювання ненависті між користувачами, негативно впливаючи навіть на підлітків.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про гучний скандал під назвою Facebook Papers.

Як усе почалося

Все почалося з інтерв’ю колишньої співробітниці Facebook Френсіс Гауген, яке вона дала телекомпанії CBS 5 жовтня. За три роки роботи в компанії жінка таємно копіювала внутрішні документи корпорації, після чого передала їх владі та пресі. В інтерв’ю Френсіс стверджувала, що прагнення заробити підштовхує соцмережу просувати пости із суперечливим змістом, що провокує злість і ворожнечу.

25 жовтня 17 закордонних ЗМІ опублікували десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії, які показали усі недоліки соцмережі, а також її вплив на користувачів.

На основі отриманої інформації медіа звинувачують Facebook у поширенні дезінформації перед виборами 2020 року. Також Цукерберга звинуватили у бездіяльності під час поширення небезпечної інформації щодо соцмережі, яка могла підштовхнути протестувальників до штурму Капітолія США.

Чим важливі злиті документи

Вони стали підставою для скарг колишньої співробітниці Facebook Френсіс Гауген до Комісії з цінних паперів та бірж США на компанію. Також Wall Street Journal вже звинувачував Facebook у негативному впливі на користувачів, ґрунтуючись на внутрішніх дослідженнях соцмережі, про які йшлося у документах. На цьому тлі закордонні ЗМІ публікують різні розслідування та матеріали, спираючись на документи Френсіс.

Facebook Papers – ключові тези

Компанія Facebook створила тестовий обліковий запис для вигаданої жінки з Північної Кароліни, яка стежила за обліковим записом колишнього президента США Дональда Трампа.

У документах також повідомляється про проблеми із залученням молодої аудиторії до соцмережі, і керівництво Facebook не знає, як це виправити. Аналогічна ситуація і з Instagram.

Компанія Facebook займає монопольне становище на ринку США. За даними експертів, жителі США витрачають 80% свого вільного часу на різні сервіси компанії – щодня Facebook користуються близько 172 млн осіб. Для порівняння, у YouTube кожен день переглядають відео близько 120 млн користувачів.

Facebook продовжує боротися з дублюванням облікових записів. За даними корпорації, близько 15% облікових записів, створених за 2017 рік, це фейкові сторінки користувачів. Щоправда, інвестори про цю тенденцію не знали.

Поширення хибної та токсичної інформації – одна із головних проблем соцмережі. Усередині сервісу – величезна кількість фейкових облікових записів, які створювалися для поширення хибної чи токсичної інформації. Однак видаляти облікові записи не поспішали — саме вони становлять величезну частку реєстрацій останнім часом. Facebook просто невигідно псувати статистику.

Соцмережа робить усе, щоб зберегти приріст нових користувачів. Наприклад, Facebook тестувала навіть приховування лайків, але після зниження активності експеримент припинили.

Однією з головних проблем сервісу є модерація контенту. Відомо, що жителі США становлять лише 10% з усіх активних користувачів Facebook, але корпорація витрачає близько 84% ресурсів на перевірку їхніх публікацій. Відомо, що в Індії спостерігається нестача експертів. На весь Афганістан, де сервіс має 5 млн користувачів, є лише кілька модераторів зі знанням мови — подібна проблема спостерігається і в інших країнах.

Команда Facebook із 15 тис. осіб просто не може модерувати весь контент. Перевірка публікації відбувається 70 мовами, а сервіси соцмережі доступні 110.

За даними видання CNN, Facebook використовують для торгівлі людьми. Компанія не докладала достатньо зусиль, аби припинити цей процес.

Facebook готова на все, щоб зберегти кількість користувачів. Наприклад, 2020 року мережа блокувала публікації опозиції В’єтнаму на прохання уряду. У документах повідомляється, що Цукерберг особисто дав на це дозвіл.

Facebook створила білий список для знаменитостей та впливових людей, які мали величезну кількість переваг у соцмережі – їхні публікації не модерувалися, до того ж облікові записи не блокували через численні порушення.

Що на це відповів Facebook

26 жовтня голова соцмережі Марк Цукерберг уперше прокоментував публічні звинувачення. Він зазначив, що секретні матеріали допомагають громадськості робити неправдиві звинувачення.

— Добросовісна критика допомагає нам стати кращими, але в цьому випадку ми бачимо спроби спотворити уявлення про Facebook, вибірково ґрунтуючись на внутрішніх документах корпорації, — заявив Цукерберг.

Як скандал вплинув на Facebook

Насамперед це негативно позначилося на репутації корпорації — інвестори вже насторожено ставляться до неї.

Однак, за даними аналітиків CNN, акції підуть вгору, а не вниз. Рекламодавці не скасують придбання реклами в межах соцмережі після витоку даних.

Чи потрібне регулювання соцмережі з боку державних органів

Еллісон Морроу із CNN раніше повідомляла, що якби сором змусив Facebook змінитись, то це сталося б після президентських виборів 2016 року. Отже, регулювання Facebook та інших інтернет-компаній залежатиме від Конгресу. Європейський Союз уже ввів у дію деякі правила конфіденційності, які впливають на користувачів зі США.

Як можна змінити Facebook

На думку колишньої співробітниці Facebook Френсіс Гауген, для регулювання потрібно створити спеціальне агентство, яке слідкуватиме за Facebook та іншими корпораціями. Подібна практика вже використовується в інших галузях – від банківської справи до телебачення. Федеральна комісія зв’язку теж може отримати нові повноваження.

У New York Times назвали два способи регулювання соцмережі: створення нового федерального агентства для нагляду за сервісами та прийняття нових законів про конфіденційність.

Скандал навколо Facebook тільки набирає обертів — залишається лише стежити за тим, що відбувається.