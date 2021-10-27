Главу Facebook Цукерберга та його дружину звинуватили у домаганнях – ЗМІ

Екс-співробітники засновника Facebook Марка Цукерберга звинуватили його у харрасменті та дискримінації.

Про це повідомив телеканал NBC.

Колишні співробітники Цукерберга подали на нього до суду. Нібито бізнесмен та його дружина Прісцилла Чан звинувачуються у сексуальних домаганнях та дискримінації.

До суду звернулися екс-домробітник Джон Доу та співробітниця компанії Limited Specialty Services LLC Міа Кінг, яка представляла подружній парі послуги з безпеки.

Спочатку вони звинувачували Марка Цукерберга та його дружину у сексуальному харрасменті та дискримінації. Однак потім до цих звинувачень додалася і затримка у зарплаті.

Як зазначають джерела ЗМІ, компанія Facebook не фігурує у судовому розгляді.

Проте представник Цукерберга вкрай різко розкритикував звинувачення. Він зазначив, що підтвердити слова обвинувачення просто неможливо.

– Ми пишаємося професіоналами, які працюють в офісі сім’ї та впевнені, що принизливі звинувачення у бік наших колег зазнають невдачі, – цитує джерело його слова.

Проте суд поки що не призначав слухань у цій справі. Марк Цукерберг ці звинувачення особисто не коментував.

Джерело: NBC