Facebook стал Meta. О ребрендинге и новом названии компании объявил Марк Цукерберг на презентации.

Сеть мгновенно отреагировала на ребрендинг Facebook и разразилась яркими мемами. Собрали самые интересные из них.

Facebook тепер називається Meta. У зв’язку з цим хочу нагадати: наша мета — 2002! pic.twitter.com/HdCEzOZlPJ — Freel (@FreelFreel) October 28, 2021

Ron Artest watching Mark Zuckerberg change Facebook into Meta: ???? pic.twitter.com/A6C0zJYim6 — In My Mind (@MeAloneInMyMind) October 28, 2021

Facebook renaming to Meta like pic.twitter.com/PjfhEaxLhV — Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. ???? (@ParikPatelCFA) October 28, 2021

We are using Facebook now everyone thinking what’s new in meta..????#Facebook #Meta pic.twitter.com/FhICeh9Gm7 — Ashutosh Srivastava (@ashutosh_sri8) October 28, 2021

Facebook’s consultant that helped their name change to Meta. pic.twitter.com/iNxlUDOzn8 — NBA Memes (@NBAMemes) October 28, 2021

My reaction when I saw Facebook was changing their name to Meta ???? pic.twitter.com/vJzYj6jpDQ — br_betting (@br_betting) October 28, 2021

Facebook змінює назву на Meta Українці: Цукор, ти нас не здивуєш! pic.twitter.com/Sqtcgj7vle — Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) October 28, 2021

Back in my day we called it Facebook, not Meta. pic.twitter.com/9rvv0yeTkn — In My Mind (@MeAloneInMyMind) October 28, 2021

Mark Zuckerberg after changing companies name from “Facebook” to “Meta” #Meta #Facebook pic.twitter.com/bLvHijyWAx — Muhammad Jamlish Roy (@jamlishsays) October 28, 2021

Can’t have problems with Facebook if the company isn’t called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi — Luke Smith (@LukeSmithF1) October 28, 2021

Почему Facebook стал Meta

По словам Марка Цукерберга, ребрендинг Facebook должен показать, что это не только одноименная социальная сеть, но и другие проекты крупной организации – WhatsApp, Instagram, Oculus и другие активы.

Сама соцсеть Facebook сохранит привычное название.

Вице-президент Facebook Эндрю Босворт заверил, что ключевой особенностью “метавселенной” будет чувство присутствия и взаимодействия с другими людьми через цифровые пространства.

Читайте также: Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta

Ранее вокруг компании Facebook разгорелся нешуточный скандал. 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании (так называемых Facebook Papers), которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

Соцсеть обвиинили в распространении дезинформации перед выборами 2020 года, а самого Цукерберга — в бездействии во время распространения информации, которая могла подтолкнуть протестующих к штурму Капитолия США.

Кажется, в жизни Цукерберга наступила черная полоса. Помимо скандала с Facebook, в сторону главы компании посыпались и другие обвинения.

Бывшие сотрудники подали в суд Цукерберга и его жену за сексуальные домагательства и дискриминацию. Позже к этим обвинениям добавилась и задержка в зарплате.