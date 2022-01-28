У світі понад 1,8 млрд активних пристроїв Apple, якими користуються люди з усього світу. Про це заявив голова компанії Тім Кук під час презентації фінансового звіту.

На сьогодні цей показник є абсолютним рекордом Apple – до списку увійшли смартфони, годинники, планшети, плеєри, приставки для телевізорів та комп’ютери. Популярність гаджетів компанії продовжує зростати – у січні 2020 року кількість активних пристроїв була на позначці 1,5 млрд, а в першому місяці 2021 – 1,65 млрд.

У Apple не стали розкривати подробиці популярності конкретних пристроїв, але, за заявами Кука, у світі понад мільярд активних користувачів.

Корпорація не збирається зупинятися на досягнутому – у 2022 році Apple хоче випустити рекордну кількість нових пристроїв. Практично всі лінійки будуть оновлені, і все це покажуть на двох презентаціях – навесні та восени.

Так, навесні світ побачить Mac mini та iMac Pro, а також бюджетні моделі iPhone SE 5G. Це буде перший доступний смартфон компанії, який отримає підтримку мережі нового покоління. Навіть планшет iPad Air 5 отримає оновлення – до нього додадуть чипсет Apple A15 Bionic, який також використовується в iPhone 13.