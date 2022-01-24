Компания Apple представит рекордное количество новых устройств в 2022 году. Так, фанаты корпорации смогут обновить компьютеры, планшеты, смартфоны, ноутбуки, часы и даже наушники.

Известный инсайдер Марк Гурман предположил, что в 2022 году Apple проведет как минимум две презентации — весной и осенью.

На ближайшем мероприятии состоится анонс компьютеров Mac mini и iMac Pro, а также бюджетных смартфонов iPhone SE 5G. Предполагается, что новенькие телефоны будут стоить от $399. Это первый бюджетник Apple, который сможет поддерживать беспроводную сеть нового поколения. Весной также представят планшет iPad Air 5 — он получит процессор Apple A15 Bionic, который также используется в iPhone 13.

Главное событие запланировано на осень — Apple представит сразу четыре новых iPhone — базовую модель, Max, Pro и Pro‌ Max. Правда, стоимость некоторых смартфонов поднимется на $100, если сравнивать с прошлогодними моделями.

Осенью также представят новые ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, передовые компьютеры iMac и Mac Pro, а также беспроводные наушники линейки AirPods Pro и умные часы Apple Watch 8. Ко всему этому также обновили и флагманский планшет для художников — iPad Pro.

Если компания будет и дальше следовать традициям, то презентация состоится в первой половине сентября.