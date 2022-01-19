У Apple розповіли, чим небезпечно встановлювати додатки на смартфони, оминаючи магазин App Store. Так, програми можуть вкрасти дані користувачів, оскільки вони не проходять перевірку системою захисту компанії.

Ідею про встановлення застосунків зі сторонніх джерел висунув Конгрес США — на думку прессекретаря сенатора США Емі Клобучар, своїми заявами Apple обманює користувачів задля збереження монополії на ринку.

Сама корпорація впевнена, що небезпека може находити від безвідповідальних розробників додатків, які матимуть змогу отримувати гроші за збір особистих даних користувачів. Так, якщо програма не пройде перевірку захистом Apple, у ній може ховатися шкідливий код, який непомітно почне нишпорити в системі пристрою.

Уже 20 січня 2022 року Конгрес США розглядатиме законопроєкт, який заборонить великим IT-компаніям, на кшталт Apple та Google, обмежувати можливість завантаження програм зі сторонніх джерел. Якщо зміни набудуть чинності, корпорації будуть змушені зняти деякі обмеження для користувачів.

Нагадаємо, що ще в серпні 2021 Apple випустила оновлення iOS 14.5, яке змусило розробників застосунків вимагати дозвіл на збір інформації зі смартфонів користувачів.

На початку 2022 року компанія зробила неприємний сюрприз для українців – Apple збільшила вартість програм на 20%. На такі зміни компанія змушена піти через нещодавно ухвалений закон, який зобов’язав іноземні компанії сплачувати ПДВ.