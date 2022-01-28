В мире более 1,8 млрд активных устройств Apple, которыми пользуются люди со всего мира. Об этом заявил глава компании Тим Кук во время презентации финансового отчета.

На сегодня этот показатель является абсолютным рекордом Apple — в список вошли смартфоны, часы, планшеты, плееры, приставки для телевизоров и компьютеры. Популярность гаджетов компании продолжает расти — в январе 2020 года количество активных устройств было на отметке в 1,5 млрд, а в первом месяце 2021 — 1,65 млрд.

В Apple не стали раскрывать подробности популярности конкретных устройств, но по заявлениям Кука, в мире более миллиарда активных пользователей.

Корпорация не собирается останавливаться на достигнутом — в 2022 году Apple хочет выпустить рекордное количество новых устройств. Практически все линейки будут обновлены, и все это покажут на двух презентациях — весной и осенью.

Так, весной мир увидит Mac mini та iMac Pro, а также бюджетные модели iPhone SE 5G. Это будет первый доступный смартфон компании, который получит поддержку сети нового поколения. Даже планшет iPad Air 5 получит обновление — в него добавят чипсет Apple A15 Bionic, который также используется в iPhone 13.