Деякі користувачі навушників Mi AirDots та Redmi AirDots стикаються з проблемою розсинхронізації правого та лівого навушників. Буває так, що працює лише правий, а лівий не може підключитись до правого. Ми розповімо, як вирішити проблему синхронізації.

Щоб вирішити проблему, необхідно скинути налаштування навушників.

Вимкніть навушники: натисніть кнопку і на правому навушнику, і на лівому, доки вони не загоряться червоним. Після цього затисніть ще на 30-50 секунд обидва навушники. Має заблимати білий індикатор, потім індикатори світитимуться червоно-білим і не гаснутимуть пару секунд. Потім вони мають ще кілька разів померехтіти. Навушники скинуть налаштування. Заберіть навушники в кейс, потім витягніть обидва. І вони мають синхронізуватися.

Для того, щоб точно все працювало, видаліть із телефону прив’язку пристрою і знову встановіть з’єднання. Телефон повинен бачити лише правий навушник. Якщо він бачить обидва, потрібно виконати скидання ще раз.

Ця інструкція підходить для навушників Mi AirDots і Redmi AirDots.

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