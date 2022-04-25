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Mi AirDots і Redmi AirDots не синхронізуються – що робити

25 Квітня 2022, 21:06
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Redmi AirDots не синхронізуються
Джерело: Pixabay

Деякі користувачі навушників Mi AirDots та Redmi AirDots стикаються з проблемою розсинхронізації правого та лівого навушників. Буває так, що працює лише правий, а лівий не може підключитись до правого. Ми розповімо, як вирішити проблему синхронізації.

Щоб вирішити проблему, необхідно скинути налаштування навушників.

  1. Вимкніть навушники: натисніть кнопку і на правому навушнику, і на лівому, доки вони не загоряться червоним.
  2. Після цього затисніть ще на 30-50 секунд обидва навушники. Має заблимати білий індикатор, потім індикатори світитимуться червоно-білим і не гаснутимуть пару секунд. Потім вони мають ще кілька разів померехтіти. Навушники скинуть налаштування.
  3. Заберіть навушники в кейс, потім витягніть обидва. І вони мають синхронізуватися.

Для того, щоб точно все працювало, видаліть із телефону прив’язку пристрою і знову встановіть з’єднання. Телефон повинен бачити лише правий навушник. Якщо він бачить обидва, потрібно виконати скидання ще раз.

Ця інструкція підходить для навушників Mi AirDots і Redmi AirDots.

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