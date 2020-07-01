Як вибрати якісні бездротові навушники, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Для того, щоб вибрати бездротові навушники вам потрібно задати собі наступні запитання:

Як я буду ними користуватись: у домашніх умовах, для спорту чи повсякденному житті? Який тип мені потрібен? Яка марка мені подобається? Чи важлива для мене якість звуку?

Для різних ситуацій підходитимуть й різні навушники. Тому потрібно чітко орієнтуватись для чого вони вам.

Для прикладу:

навушники, які повністю покривають ваше вухо – використовуються для запобігання потраплянню інших звуків. Використовувати їх можна у літаку чи просто у шумних місцях;

вушний варіант навушників «затички» – для спорту та прогулянок.

Як вибрати якісні бездротові навушники?

Великоформатні бездротові навушники, що покривають все вухо:

швидкість підключення;

перевірений виробник;

потужний акумулятор;

механічні кнопки для перемикання;

шумоізоляція;

матеріал покриття чашечок – шкіра або текстиль.

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2. Гарнітура для спілкування:

версія Bluetooth – від 4,2 та вище;

автоматичне налаштування гучності та шумоізоляція;

підтримка функції NFC;

наявність мікрофону.

3. Вушний варіант «затички»:

повинні міцно входити у вухо та не випадати;

збалансоване звучання обидвох навушників;

наявність кейсу для зберігання та заряджання;

стабільний зв’язок з пристроєм ( для цього краще обирати нову версію Bluetooth);

повідомлення при розрядці гарнітури.

Що вам може підійти:

Бюджетний варіант – CGPods Lite;

Ціна та якість – Meizu POP 2;

Преміум вибір – Apple AirPods Pro.