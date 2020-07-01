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Як вибрати якісні бездротові навушники

1 Липня 2020, 16:53 Дарина Манзюк
Як вибрати якісні бездротові навушники

Як вибрати якісні бездротові навушники, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Для того, щоб вибрати бездротові навушники вам потрібно задати собі наступні запитання:

  1. Як я буду ними користуватись: у домашніх умовах, для спорту чи повсякденному житті?
  2. Який тип мені потрібен?
  3. Яка марка мені подобається?
  4. Чи важлива для мене якість звуку?

Для різних ситуацій підходитимуть й різні навушники. Тому потрібно чітко орієнтуватись для чого вони вам.

Для прикладу:

  • навушники, які повністю покривають ваше вухо – використовуються для запобігання потраплянню інших звуків. Використовувати їх можна у літаку чи просто у шумних місцях;
  • вушний варіант навушників «затички» – для спорту та прогулянок.

Як вибрати якісні бездротові навушники?

  1. Великоформатні бездротові навушники, що покривають все вухо:
  • швидкість підключення;
  • перевірений виробник;
  • потужний акумулятор;
  • механічні кнопки для перемикання;
  • шумоізоляція;
  • матеріал покриття чашечок – шкіра або текстиль.

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2.  Гарнітура для спілкування:

  • версія Bluetooth – від 4,2 та вище;
  • автоматичне налаштування гучності та шумоізоляція;
  • підтримка функції NFC;
  • наявність мікрофону.

3.  Вушний варіант «затички»:

  • повинні міцно входити у вухо та не випадати;
  • збалансоване звучання обидвох навушників;
  • наявність кейсу для зберігання та заряджання;
  • стабільний зв’язок з пристроєм ( для цього краще обирати нову версію Bluetooth);
  • повідомлення при розрядці гарнітури.

Що вам може підійти:

Бюджетний варіант  – CGPods Lite;

Ціна та якість – Meizu POP 2;

Преміум вибір – Apple AirPods Pro.

Теги
Гаджети , навушники , Техніка і технології
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