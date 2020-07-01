Як вибрати якісні бездротові навушники, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Для того, щоб вибрати бездротові навушники вам потрібно задати собі наступні запитання:
- Як я буду ними користуватись: у домашніх умовах, для спорту чи повсякденному житті?
- Який тип мені потрібен?
- Яка марка мені подобається?
- Чи важлива для мене якість звуку?
Для різних ситуацій підходитимуть й різні навушники. Тому потрібно чітко орієнтуватись для чого вони вам.
Для прикладу:
- навушники, які повністю покривають ваше вухо – використовуються для запобігання потраплянню інших звуків. Використовувати їх можна у літаку чи просто у шумних місцях;
- вушний варіант навушників «затички» – для спорту та прогулянок.
Як вибрати якісні бездротові навушники?
- Великоформатні бездротові навушники, що покривають все вухо:
- швидкість підключення;
- перевірений виробник;
- потужний акумулятор;
- механічні кнопки для перемикання;
- шумоізоляція;
- матеріал покриття чашечок – шкіра або текстиль.
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2. Гарнітура для спілкування:
- версія Bluetooth – від 4,2 та вище;
- автоматичне налаштування гучності та шумоізоляція;
- підтримка функції NFC;
- наявність мікрофону.
3. Вушний варіант «затички»:
- повинні міцно входити у вухо та не випадати;
- збалансоване звучання обидвох навушників;
- наявність кейсу для зберігання та заряджання;
- стабільний зв’язок з пристроєм ( для цього краще обирати нову версію Bluetooth);
- повідомлення при розрядці гарнітури.
Що вам може підійти:
Бюджетний варіант – CGPods Lite;
Ціна та якість – Meizu POP 2;
Преміум вибір – Apple AirPods Pro.