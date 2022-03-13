Абоненти українських операторів мобільного зв’язку відтепер можуть користуватися мобільним інтернетом в межах національного роумінгу. Про це йдеться у спільному пресрелізі українських операторів Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

— Відтепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками й SMS, а і мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями в месенджерах або шукати інформацію в інтернеті, – йдеться у повідомленні.

Оператори нагадали, що національний роумінг дозволяє при зникненні зв’язку одного оператора підключатися до мережі іншого. При цьому, тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент.

Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.

Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією, здійснивши ручні налаштування на смартфоні спершу відключивши автовибір мережі:

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор;

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі;

Після цього необхідно знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell. Якщо зареєструватися не вдалось, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Оператори звернули увагу, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того, щоб всі абоненти мали доступ до зв’язку у важливий момент, вони радять:

вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших додатках;

у налаштуваннях смартфону можна заборонити додаткам, які працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

встановити меншу якість відео у YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

за наявності використовувати Wi-Fi.

Також абонентам важливо раз на день намагатися повернутись до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.