Mi AirDots и Redmi AirDots не синхронизируются – что делать

Некоторые пользователи наушников Mi AirDots и Redmi AirDots сталкиваются с проблемой рассинхронизации правого и левого наушников. Бывает так, что работает только правый, а левый не может подключиться к правому. Мы расскажем, как устранить проблему синхронизации.

Для того, чтобы устранить проблему, необходимо сбросить настройки наушников.

Отключите наушники: зажмите кнопки и на правом наушнике, и на левом, пока не загорятся красные кнопки. После этого зажмите еще на 30-50 секунд оба наушника. Должен замигать белый индикатор, затем индикаторы будут светиться красно-белым и не будут гаснуть пару секунд. Затем они должны еще несколько раз померцать. На наушниках будут сброшены настройки. Уберите наушники в кейс, затем вытащите сразу оба. И они должны синхронизироваться.

Для того, чтобы точно все работало, удалите с телефона привязку устройства и выполните подключение заново. Телефон должен видеть только правый наушник. Если он видит их оба, тогда нужно выполнить сброс еще раз.

Эта инструкция подходит для наушников Mi AirDots и Redmi AirDots.

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