Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Mi AirDots и Redmi AirDots не синхронизируются – что делать

25 апреля 2022, 21:06
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Redmi AirDots не синхронізуються
Источник: Pixabay

Некоторые пользователи наушников Mi AirDots и Redmi AirDots сталкиваются с проблемой рассинхронизации правого и левого наушников. Бывает так, что работает только правый, а левый не может подключиться к правому. Мы расскажем, как устранить проблему синхронизации.

Для того, чтобы устранить проблему, необходимо сбросить настройки наушников.

  1. Отключите наушники: зажмите кнопки и на правом наушнике, и на левом, пока не загорятся красные кнопки.
  2. После этого зажмите еще на 30-50 секунд оба наушника. Должен замигать белый индикатор, затем индикаторы будут светиться красно-белым и не будут гаснуть пару секунд. Затем они должны еще несколько раз померцать. На наушниках будут сброшены настройки.
  3. Уберите наушники в кейс, затем вытащите сразу оба. И они должны синхронизироваться.

Для того, чтобы точно все работало, удалите с телефона привязку устройства и выполните подключение заново. Телефон должен видеть только правый наушник. Если он видит их оба, тогда нужно выполнить сброс еще раз.

Эта инструкция подходит для наушников Mi AirDots и Redmi AirDots.

Читайте:

В национальном роуминге теперь можно пользоваться интернетом: как настроить

Как защитить свой аккаунт в Telegram — советы от киберполиции

Как выбрать качественные беспроводные наушники

Теги
навушники
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь