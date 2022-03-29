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Гравці Fortnite зібрали для України понад $70 млн

29 Березня 2022, 16:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Fortnite
Джерело: Depositphotos

Геймери Fortnite зібрали для України понад $70 млн на тлі широкомасштабного вторгнення Росії. Зібрані гроші підуть на гуманітарну допомогу нашій країні цього нелегкого часу.

Ще з 20 березня розробники Fortnite Epic Games заявили про благодійну акцію – всі гроші з внутрішньоігрових покупок будуть надіслані Україні за допомогою благодійних організацій. Відомо, що акція триває з 20 березня до 3 квітня. Аналогічно вчинила і компанія Microsoft – користувачі Xbox також допоможуть Україні донатами у Fortnite.

Всього за 1 день геймери зібрали $35 млн. В Epic Games пішли ще далі, і заявили, що чекати на закінчення акції для відправлення коштів не будуть. Щоб допомога була корисною зараз, а не 3 квітня, компанія робить все можливе, щоб надсилати гроші частинами.

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Згідно з Epic Games, всі зібрані кошти будуть передані низці благодійних організацій, у тому числі Direct Relief, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячому фонду ООН та Всесвітній продовольчій програмі.

Жителі Росії залишилися без відеоігор – великі компанії покинули цей ринок, обмеживши доступ до своїх проєктів. На цьому фоні в РФ почали користуватися популярністю торрент-трекери, за допомогою яких можна красти цифровий контент у вигляді музики, ігор, відео та програмного забезпечення.

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Теги
Відеоігри , Війна в Україні
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