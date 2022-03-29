Геймеры Fortnite собрали для Украины более $70 млн на фоне широкомасштабного вторжения России. Собранные деньги пойдут на гуманитарную помощь нашей стране в это нелегкое время.

Еще с 20 марта разработчики Fortnite Epic Games заявили о благотворительной акции — все деньги с внутриигровых покупок будут отправлены Украине с помощью благотворительных организаций. Известно, что акция длится с 20 марта по 3 апреля. Аналогично поступила и компания Microsoft — пользователи Xbox также помогут Украине донатами в Fortnite.

Всего за 1 день геймеры собрали $35 млн. В Epic Games пошли еще дальше, и заявили, что ждать окончания акции для отправки средств не будут. Чтобы помощь была полезной сейчас, а не 3 апреля, компания делает все возможное, чтобы отправлять деньги частями.

Согласно Epic Games, все собранные средства затем будут переданы ряду благотворительных организаций, в том числе Direct Relief, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детскому фонду ООН и Всемирной продовольственной программе.

Жители России остались без видеоигр — крупные компании покинули этот рынок, ограничив доступ к своим проектам. На этом фоне в РФ начали пользоваться популярностью торрент-треккеры, с помощью которых можно красть цифровой контент в виде музыки, игр, видео и программного обеспечения.