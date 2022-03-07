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Грайте в тетріс: Росію залишили без кіберспорту та Steam

7 Березня 2022, 17:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Грайте в тетріс: Росію залишили без кіберспорту та Steam
Джерело: Depositphotos

Кіберспорт зник із Росії – професійні гравці країни-агресора залишилися без роботи, а звичайні геймери відрізані від світової ігрової спільноти.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, свої обмеження для жителів Росії запровадили великі ігрові компанії – Ubisoft, EA Games, Epic Games, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red, Microsoft та Amazon. Всі ці корпорації – флагмани на світовому ринку відеоігор.

Так, тепер у РФ недоступні такі ігри як Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six, Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Cyberpunk 2077, Відьмак, New World і навіть Minecraft.

Найбільші бібліотеки з іграми Steam та GOG та Epic Games перестали обробляти платежі з Росії – тепер популярні закордонні проєкти не купити.

Аналогічно і з кіберспортом – WePlay Esports виключила користувачів із країни-агресора з турнірної платформи, а великий захід Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 буде недоступним російською мовою. Elisa Esports також відмовився від співпраці з російськими командами CS:GO.

Навіть майбутні ігри не будуть доступними для РФ – йдеться про гоночний симулятор Gran Turismo 7 від Sony.

Українська мультиігрова команда NAVI відмовилася від співпраці з російськими командами RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events.

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