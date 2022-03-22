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Інтернет

Обхід санкцій за допомогою крадіжки: у Росії зросла популярність торрент-трекерів

22 Березня 2022, 15:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакеры
Джерело: Depositphotos

У Росії почали активно користуватися торент-трекерами. Зміни помічені на тлі початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого та введення різних санкцій проти РФ.

За даними російських ЗМІ, популярність таких сервісів збільшилася на 21% за останній тиждень порівняно із груднем 2021 року.

За допомогою трекерів можна красти різноманітний цифровий контент – програмне забезпечення для комп’ютерів, фільми, серіали, фото, відео та ігри.

Очікувано, інтернет-трафік з ігрових бібліотек Steam, GOG та Epic Games знизився майже на 30%. Російська соцмережа ВКонтакте стала популярнішою на 95% – там також доступний нелегальний крадений контент. Примітно, що трафік Facebook та Instagram знизився більш ніж на 70%.

Нагадаємо, що днями у Росії заборонили використання соцмереж Марка Цукерберга. У Кремлі вважають, що у Facebook та Instagram ведеться екстремістська діяльність, яка може зашкодити як деяким персонам, так і всьому суспільству. Мешканці країни-агресора залишилися і без розважального сервісу TikTok. Один із найпопулярніших додатків у світі призупинив свою діяльність на території РФ.

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Теги
Війна в Україні , Росія
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