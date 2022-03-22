Компанія Epic Games поділилася підсумками першої доби благодійної акції у грі Fortnite. Геймреи зібрали $36 млн на допомогу нашій країні.

– Разом ми вже зібрали $36 млн для гуманітарної допомоги Україні. Кошти передадуть Direct Relief, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячому фонду ООН та Світовій продовольчій програмі, – заявила компанія у Twitter.

Нагадаємо, що благодійна акція від Epic Games розпочалася з 20 березня, а закінчиться 3 квітня. За цей час усі виручені кошти із внутрішньоігрових покупок геймерів Fortnite підуть на допомогу Україні. Це стосується скінів, підписок, подарункових сертифікатів та косметичних наборів.

Аналогічно зробила і компанія Microsoft – виручку з Fortnite з донатів власників Xbox також відправлять на допомогу нашій країні.

Втім, для мешканців РФ ця популярна відеогра вже недоступна. Багато великих ігрових компаній покинули країну-агресора, унеможливлюючи продаж своєї продукції для геймерів Росії. Навіть найбільші ігрові бібліотеки ввели свої санкції – купити ігри в Steam, GOG та Epic Games тепер не можна з РФ. Аналогічно зробили й організатори кіберспортивних заходів.