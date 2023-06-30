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Дотримали обіцянки: сервіс для знайомств Tinder остаточно пішов із Росії

30 Червня 2023, 13:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tinder
Джерело: Unsplash

Сервіс для знайомств Tinder припинив роботу в Росії. Популярний додаток перестав функціонувати 30 червня, як і обіцяли в заяві компанії.

Тепер у Tinder не можна свайпати кандидатів – якщо спробувати вибрати між Так і Ні, то з’явиться повідомлення про помилку. Прохання спробувати спробу пізніше – це повідомлення масово побачать росіяни в додатку.

Завантажити з нуля або оновити додаток також не вийде – це стосується як Google Play, так і App Store.

Нагадаємо, що вихід Tinder із Росії анонсували ще на початку травня 2023 року. Через рік війни компанія заявила, що вона віддана захисту прав людини. Разом із Tinder із РФ пішли й інші, менш популярні сервіси для знайомств – Hinge і PlentyOfFish.

За останній рік багато великих компаній покинули ринок РФ. Навіть один із найбільших музичних сервісів Spotify відмовився від Росії навесні минулого року.

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Втім, далеко не всі компанії відмовляються від кривавих грошей – компанія Xiaomi продовжує працювати в Росії, і навіть розширює свою присутність. За це китайську корпорацію внесли до списку міжнародних спонсорів війни.

Теги
Tinder Війна в Україні Росія
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