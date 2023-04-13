В Україні внесли Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни. Усе через те, що китайська компанія так і не покинула ринок РФ після повномасштабного вторгнення.

Про це заявили в НАЗК. За заявою агентства, виробник смартфонів досі залишається лідером на ринку смартфонів у Росії. Наприклад, з 2018 року Xiaomi лідирує з онлайн-продажів телефонів у РФ, а також має безліч своїх магазинів Mi Store по всій країні.

Постачання пристроїв від компанії в третьому кварталі 2022 року зросли у РФ на 39% – у цей час країна-терорист активно бомбила українські міста, забираючи життя мирних жителів.

– Нині ж компанія активно відновлює набір персоналу у свої офіси в РФ й оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України, – заявили в НАЗК.

Xiaomi додали до списку з понад 21 компанії, які спонсорують війну. Це може завдати удару по репутації компанії – багато міжнародних корпорацій враховуватимуть додаткові ризики, якщо захочуть співпрацювати з Xiaomi.

Примітно, що й інші компанії не поспішали відмовлятися від ринку РФ. Ще до липня 2022 року Samsung співпрацювала з Росією.