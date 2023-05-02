Tinder йде з Росії до 30 червня на тлі війни

Сервіс для знайомств Tinder йде з Росії. Про це заявила компанія Match Group, яка володіє додатком.

– Ми віддані захисту прав людини, і ми обмежуємо доступ до наших сервісів у Росії. Вихід із російського ринку завершиться до 30 червня 2023 року, – заявили в компанії.

Повідомлення про відхід з’явилося разом із річним звітом компанії.

Відомо, що Tinder – не єдиний додаток, яким володіє компанія Match Group. Росію покинуть й інші сервіси для знайомств – Hinge і PlentyOfFish.

– Для надійного бренду недобре продовжувати свою діяльність у країні, главу якої звинувачено Міжнародним кримінальним судом, – додав виконавчий директор компанії Friends Fiduciary Corp, акціонера Match Group.

Утім, далеко не всі компанії готові відмовитися від грошей на крові. Наприклад, НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни. Китайська компанія не тільки не пішла з РФ, а й нарощує свою присутність на території країни-агресора.

У Xiaomi відреагували на таке рішення, і заявили, що вони за мир у всьому світі. Корпорація вважає, що кожен споживач має право на доступ до засобів зв’язку.