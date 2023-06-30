Сервис для знакомств Tinder прекратил работу в России. Популярное приложение перестало функционировать 30 июня, как и обещалось в заявлении компании.

Теперь в Tinder нельзя свайпать кандидатов — если попытаться выбирать между Да и Нет, то появится сообщение об ошибке. Просьба попробовать попытку позже — это сообщение массово увидят россияне в приложении.

Загрузить с нуля или обновить приложение также не получится — это касается как Google Play, так и App Store.

Напомним, что уход Tinder из России анонсировали еще в начале мая 2023. Спустя год войны компания заявила, что она привержены защите прав человека. Вместе с Tinder из РФ ушли и другие, менее популярные сервисы для знакомств — Hinge и PlentyOfFish.

За последний год многие крупные компании покинули рынок РФ. Даже один из крупнейших музыкальных сервисов Spotify отказался от России весной прошлого года.

Читайте также: Spotify прекращает работу в России с 11 апреля

Впрочем, далеко не все компании отказываются от кровавых денег — компания Xiaomi продолжает работать в России, и даже расширяет свое присутствие. За это китайскую корпорацию внесли в список международных спонсоров войны.