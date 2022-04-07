Популярний музичний сервіс Spotify зупиняє роботу у Росії з 11 квітня. На тлі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну компанія заблокує доступ до сервісу на території країни-агресора.

Про це повідомляє сайт служби підтримки Spotify.

– Після ретельного аналізу поточної ситуації ми прийняли складне рішення повністю призупинити роботу сервісу в Росії з 11 квітня 2022 року, – заявили в компанії.

У Spotify додали, що поки що не готові назвати терміни повернення до Росії, але повідомлять користувачів про зміни. Реактивувати свій обліковий запис жителі РФ зможуть лише у разі, якщо змінять країну проживання.

У компанії також розповіли про можливість видалення акаунта з сервісу, або отримати доступ до зібраної персональної інформації.

У Spotify вже попереджали користувачів про вихід з ринку РФ. У березні припинили доступ до преміум-підписки, а тепер взагалі обмежать доступ до сервісів. Раніше компанія зазначила, що не хотіла йти з ринку Росії, щоб і надалі надавати доступ до незалежних джерел інформації з огляду на популярність подкастів.

У Spotify зазначили, що закони у самій РФ пригнічують свободу слова, а також криміналізують деякі види новин.