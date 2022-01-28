Apple приготовила для владельцев iPhone приятный сюрприз — пользователи смогут разблокировать смартфоны не снимая маску. Сейчас функция на стадии тестирования, и станет доступной с выходом iOS 15.4.

Инсайдер Брэндон Бутч уже показал изменения в системе защиты Face ID — смартфон спрашивает у владельца, хочет ли он разблокировать устройство в маске. Правда, это снизит уровень безопасности. По заявлению экспертов, новая технология будет доступной на iPhone 12 и iPhone 13.

Well this is new ???? (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

— iPhone может распознавать уникальные особенности вокруг области глаз для идентификации — сообщается в приложении Face ID.

Учитывая, что пандемия уже длится несколько лет, Apple решила упростить использование iPhone. Аналогичная система также будет работать и с умными часами Apple Watch.

Разблокировать смартфон особенно сложно, если владелец находится в общественном транспорте, когда ношение макси обязательно. Сейчас устройствами Apple пользуется более миллиарда человек во всем мире — крайне важно сделать устройства доступными в ежедневном использовании.

С помощью iPhone можно открывать даже номера в отелях — это стало возможным благодаря функции Apple Wallet и чипа NFC. Чтобы войти в номер без ключа достаточно поднести смартфон к замку. Правда, сейчас это можно сделать только в отелях Hyatt.