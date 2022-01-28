Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Гаджеты

Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске

28 января 2022, 15:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Face ID
Источник: Depositphotos

Apple приготовила для владельцев iPhone приятный сюрприз — пользователи смогут разблокировать смартфоны не снимая маску. Сейчас функция на стадии тестирования, и станет доступной с выходом iOS 15.4.

Инсайдер Брэндон Бутч уже показал изменения в системе защиты Face ID — смартфон спрашивает у владельца, хочет ли он разблокировать устройство в маске. Правда, это снизит уровень безопасности. По заявлению экспертов, новая технология будет доступной на iPhone 12 и iPhone 13.

— iPhone может распознавать уникальные особенности вокруг области глаз для идентификации — сообщается в приложении Face ID. 

Учитывая, что пандемия уже длится несколько лет, Apple решила упростить использование iPhone. Аналогичная система также будет работать и с умными часами Apple Watch.

Разблокировать смартфон особенно сложно, если владелец находится в общественном транспорте, когда ношение макси обязательно. Сейчас устройствами Apple пользуется более миллиарда человек во всем мире — крайне важно сделать устройства доступными в ежедневном использовании.

Читайте также:
Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маскеНе только iPhone и iPad: Тим Кук раскрыл популярность гаджетов Apple

С помощью iPhone можно открывать даже номера в отелях — это стало возможным благодаря функции Apple Wallet и чипа NFC. Чтобы войти в номер без ключа достаточно поднести смартфон к замку. Правда, сейчас это можно сделать только в отелях Hyatt.

Теги
Apple , iPhone
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь