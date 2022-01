Apple приготовила для владельцев iPhone приятный сюрприз — пользователи смогут разблокировать смартфоны не снимая маску. Сейчас функция на стадии тестирования, и станет доступной с выходом iOS 15.4.

Инсайдер Брэндон Бутч уже показал изменения в системе защиты Face ID — смартфон спрашивает у владельца, хочет ли он разблокировать устройство в маске. Правда, это снизит уровень безопасности. По заявлению экспертов, новая технология будет доступной на iPhone 12 и iPhone 13.

Well this is new ???? (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022