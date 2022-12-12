Покровителем 2023 року буде Чорний Водяний Кролик. Ці пухнастики дуже милі та спокійні тваринки, тому святкувати Новий рік потрібно відповідно.

Аби Кролику сподобалось, як його приймають у вашій оселі, необхідно врахувати кілька моментів: кольорову гаму прикрас, новорічне меню та святкове вбрання.

Які продукти не можна їсти на Новий рік 2023, аби не образити Кролика, читайте в нашому матеріалі.

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Заборонені продукти 2023: що не можна їсти у новорічну ніч

Як і кожен символ року, Кролик має свої особливості. Ці тваринки – вегетаріанці, тому стіл має бути відповідним.

Кролик не вживає продукти тваринного походження, віддаючи перевагу свіжій зелені, злакам, фруктам та овочам. Відповідно, у новорічну ніч 2023 на столі має бути багато овочів, фруктів та зелені.

Тож центральне місце на святковому столі варто відвести овочевим та фруктовим салатам або легким закускам. Проте повністю відмовлятися від м’ясних страв не варто. Кролику буде до вподоби курятина, баранина, м’ясо качки, риба та морепродукти.

Проте є продукти, які краще викреслити зі святкового меню. У новорічну ніч 2023 не можна їсти:

будь-які страви із зайця;

кролятину;

нутрію;

яловичину;

свинину;

кровʼяну ковбасу;

будь-які страви з субпродуктами.

Ці продукти категорично заборонені. Крім того, кролики дуже вибіркові у їжі. Вони віддають перевагу свіжим продуктам без різкого запаху. Тож не варто захоплюватися гострими приправами, часником та цибулею.

Що повинно стояти на святковому столі 2023

Важке мʼясо краще замінити стравами з птиці – курка, качка, гуска, індичка, перепілка тощо.

Не забувайте про рибу: тунець, форель, лосось, камбала, сом, скумбрія, оселедець. Рибу можна просто запекти у духовці, фарширувати або додати у салати.

На новорічному столі обовʼязково мають стояти морепродукти. Це можуть бути кальмари, мідії, восьминоги, креветки тощо.

Кролик любить зелень, тож її має бути багато. Приготуйте салати з капусти, запечіть броколі, зробіть страву з моркви, кропу, петрушки та шпинату.

Будуть доречними салати з кукурудзою та горошком, страви з квасолею чи нутом. Не забувайте про фрукти та ягоди – яблука, груші, цитрусові, банани.

Якщо ваше новорічне меню буде свіжим та різноманітним, кролик обов’язково оцінить це та принесе у вашу оселю добробут і щастя.