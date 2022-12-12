Покровителем 2023 года будет Черный Водяной Кролик. Эти пушистики очень милые и спокойные животные, поэтому праздновать Новый год нужно соответственно.

Чтобы кролику понравилось, как его принимают в вашем доме, необходимо учесть несколько моментов: цветовую гамму украшений, новогоднее меню и праздничный наряд.

Какие продукты нельзя есть на Новый год 2023, чтобы не обидеть Кролика, читайте в нашем материале.

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Запрещенные продукты 2023: что нельзя есть в новогоднюю ночь

Как и каждый символ года, Кролик имеет свои особенности. Эти животные — вегетарианцы, поэтому стол должен быть соответствующим.

Кролик не употребляет продукты животного происхождения, отдавая предпочтение свежей зелени, злакам, фруктам и овощам. Соответственно, в новогоднюю ночь 2023 на столе должно быть много овощей, фруктов и зелени.

Поэтому центральное место на праздничном столе стоит отвести овощным и фруктовым салатам или легким закускам. Однако полностью отказываться от мясных блюд не стоит. Кролику нравится курятина, баранина, мясо утки, рыба и морепродукты.

Однако есть продукты, которые лучше вычеркнуть из праздничного меню. В новогоднюю ночь 2023 нельзя есть:

любые блюда из зайца;

крольчатину;

нутрию;

говядину;

свинину;

кровяную колбасу;

любые блюда с субпродуктами.

Эти продукты категорически запрещены. Кроме того, кролики очень избирательны в еде. Они отдают предпочтение свежим продуктам без резкого запаха. Поэтому не стоит увлекаться острыми приправами, чесноком и луком.

Что должно стоять на праздничном столе 2023

Тяжелое мясо лучше заменить блюдами из птицы — курица, утка, гусь, индейка, перепелка и тому подобное.

Не забывайте и о рыбе: тунец, форель, лосось, камбала, сом, скумбрия, сельдь. Рыбу можно просто запечь в духовке, зафаршировать или добавить в салаты.

На новогоднем столе обязательно должны стоять морепродукты. Это могут быть кальмары, мидии, осьминоги, креветки и тому подобное.

Кролик любит зелень, поэтому ее должно быть много. Приготовьте салаты из капусты, запеките брокколи, сделайте блюдо из моркови, укропа, петрушки и шпината.

Будут уместны салаты с кукурузой и горошком, блюда с фасолью или нутом. Не забывайте про фрукты и ягоды – яблоки, груши, цитрусовые, бананы.

Если ваше новогоднее меню будет свежим и разнообразным, кролик обязательно оценит это и принесет в ваш дом благополучие и счастье.