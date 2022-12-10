Новий рік для більшості українців асоціюється із прикрашанням ялинки. Це – улюблений символ Різдва для багатьох людей. Якщо цьогоріч ви все ж плануєте її ставити у своєму домі, потрібно продумати те, який вигляд вона матиме.

Як прикрасити ялинку і що для цього потрібно – читайте у матеріалі.

Новий рік 2023: як прикрасити ялинку

Символом 2023 року є Чорний Кролик.

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Тому передусім потрібно звернути увагу на кольори тваринки.

Багато людей вірять у те, що декор дерева має обов’язково сподобатися знаку того чи іншого року за східним календарем.

Новий рік 2023: як прикрасити ялинку в рік Чорного Кролика

Ця тварина надає перевагу натуральним кольорам. Це стосується гілок, трави та соломи. Саме в такому стилі слід декорувати житло та лісову красуню.

Доречним у 2023 році буде чорний колір (як колір Кролика). Якщо ви не хочете отримати результат у траурному стилі, потрібно розбавити простір кульками та іграшками різноманітних відтінків.

Наприклад, ідеально підійде блакитний або синій.

Його можна розбавити кулями та іграшками блакитного чи синього відтінків (які символізують воду). Також підійдуть будь-які природні кольори.

Зокрема, можна звернути увагу на:

молочні, білі, сріблясті кольори;

лавандові, сині відтінки;

іграшки у м’ятному, фісташковому, зеленому, коричневому кольорі;

золотисті, попелясті, жовті та бежеві відтінки.

Якщо хочете додати в дім патріотичну символіку, використовуйте такі атрибути:

іграшки синіх та жовтих кольорів;

підвіски на ялинку у вигляді герба;

різноманітні стрічки, прапори;

замість зірки встановіть на верхівку тризуб.

Якщо ви, все ж, захотіли зробити все у чорному стилі, найбільш виграшно поєднуватимуться із ним іграшки білого та золотистого відтінків.

Також потрібно подбати про світлячки на новорічній красуні – гірлянди.

Однак ліпше не зупинятися на тих варіантах, які працюють від електроенергії. Краще придбати гірлянди на батарейках.

Новий рік: як прикрасити ялинку 2023

Безліч людей прикрашають свої новорічні дерева, слідуючи певному стилю. Якщо ви цього ніколи не робили, варто придивитися до таких напрямків:

Гламур. Це коли використовують іграшки з пір’ям, різноманітними принтами, позолотою або у формі кролика.

Ретро. В цьому стилі використовують старовинні ялинкові прикраси та іграшки, кроликів з фетру та кераміки, паперові фігурки. Також колись кріпили на ялинку свічки та зірки з фольги.

Скандинавський стиль. Його вважають одним із найпрогресивніших. У цьому стилі беруть іграшки із дерева, пряжу та бісер. Замість скляних куль використовують вовняні помпони або обгорнуті у крафтовий папір кульки.

Пап’є-маше. Стиль, який досі не втрачає актуальності. Іграшки та прикраси в такому стилі можуть зробити вашу оселю особливою.

Екостиль. Використовують природні матеріали.