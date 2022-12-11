Менше місяця залишилося до Нового року 2023, а значить – час активно готуватися до зустрічі святкової ночі. Символом наступного року стане Чорний водяний кролик, у нього, як і в інших 11, є свої правила і переваги.
Дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, в яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб не тільки отримати від символу прихильність, але і бути в тренді.
Чорний – не тільки вічна класика, але і флер таємничості і загадки. Образ Femme Fatale ідеально підкреслять сукні з оксамиту чи асиметрія.
– Колір настільки класичний, наскільки і пластичний у використанні. Можна впевнено відходити від концепції маленького чорного плаття, граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір’я, блискітки і сітку, – зазначив Андре Тан.
Уваги варті перлинно-білі і жовті кольори. Кажуть, саме ці кольори у 2023 вважатимуться “щасливими”.
Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір’ям у цих відтінках.
Синій асоціюється з тягою до пригод і незалежністю. Зустріти цей Новий рік в синьому брючному костюмі – запорука впевненості в собі.
– До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими і перловими прикрасами, – зазначив модельєр.
Блакитний – спокійний і зважений колір. Придивіться до небесних відтінків.
– Блакитний підійде любителькам суконь з шовку і оксамиту. Це, до речі, теж один із вдалих кольорів майбутнього року. Також не забувайте про головні хіти новорічних вечірок: плісировані спідниці, асиметричні сукні, оксамит, блиск і пір’я, – підсумував Андре Тан.