Символом Нового року 2023 є Чорний водяний кролик. Це ніжна, ласкава і швидка тваринка, тому ми всі чекаємо змін на краще.

Як і кожен символ року, кролик має свої особливості, тому ми вирішили розібратися, як зустрічати Новий рік 2023.

Кольори Чорного водяного кролика

Кролик віддає перевагу однотонним і спокійним тонам: рожевому, білому, блакитному (синьому), фіолетовому, чорному, морквяному, сірому.

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Так, чорний – головний колір символу, блакитний (синій) – колір його стихії.

Морквяний – колір улюблених ласощів.

Що вдягнути на Новий рік 2023

Звичайно, не всі дотримуються у святковому одязі тих кольорів, яким віддає перевагу символ, проте якщо віриш, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш – одягнутися потрібно правильно.

Вище ми вже писали, яким кольорам віддає перевагу ця тваринка, а значить і вбрання краще обирати таких відтінків.

Зазначимо, хутро у кролика блискуче, з переливами, тому щось таке має бути у вашому святковому вбранні. Однак це не означає, що варто обирати, наприклад, рожеву сукню в блискітках, вона може налякати символ. Краще розбавити образ аксесуарами.

Варто відмовитись і від неонових, кислотних відтінків, від хутряних виробів та анімалістичних принтів.

Що має бути на святковому столі на рік кролика

Що любить кролик? Правильно – овочі, зелень, фрукти, а отже, і на самому столі повинні переважати ці продукти.

Вибір різноманітний, як і те, що можна приготувати з них – наприклад, салат зі свіжих овочів.

Також має бути капуста, морква, багато зелені, кукурудза, яблука, груші тощо.

Що не можна готувати на рік кролика

Кролик – травоїдна тварина, тому переважати на столі мають вегетаріанські страви. Важливо, щоб вони були свіжими та натуральними.

Страви з м’яса можна замінити рибою чи морепродуктами. Постарайтеся не готувати кролятину, свинину та яловичину.

Як прикрасити новорічний стіл на рік кролика

Правильно прикрашений стіл подарує прихильність кролика на цілий рік.

Для декору можна використовувати вироби із сіна, фігурки самого символу, свічки у свічниках, композиції з ялинок та шишок, святкові серветки.

Як прикрасити ялинку на рік кролика

Спочатку увагу варто звернути на ті кольори, які любить кролик – рожевий, білий, блакитний (синій), фіолетовий, чорний, морквяний, сірий.

Можна також обирати їхні відтінки.

Щоб ялинка виглядала стильно, оберіть кілька кольорів, які поєднуються між собою. Добре, якщо серед них буде чорний, бо він є головним кольором символу року.

Оскільки кролик любить природні матеріали, придивіться до декору у вигляді гілок та сіна.