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Міжнародний день стоматолога: яке свято 9 лютого

8 Лютого 2022, 08:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
стоматолог
Джерело: Pexels

9 лютого 2022 року припадає на середу. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 9 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.

Церковне свято 9 лютого

9 лютого православні згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман в Константинополь в 438 році.

Раніше в цей день молилися Іоанну про освіту розуму і просили допомоги. Люди уважно ставилися до домашнього вогнища, наприклад, піч топили особливим чином. Все це обіцяло хороший достаток.

Іменини 9 лютого

Сьогодні іменини відзначають Йосип, Дмитро, Петро та Іван.

Прикмети на 9 лютого

  • Якщо хмари пливли проти вітру, значить, варто чекати снігу.
  • Після хуртовини звертали увагу на замети: якщо верхівка замету була закругленою, то чекали хорошого врожаю.

Що не можна робити 9 лютого

  • Дарувати і отримувати подарунки.
  • Мити голову.
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Міжнародні свята

9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата святкування обрана не випадково. Свято відзначається в день шанування святої Аполлонії Олександрійської, яка, піддавшись тортурам язичників, відмовилася відректися від християнства.

Жінка витримала всі муки, і, коли 9 лютого 249 року їй пригрозили стратою на вже розпаленому багатті, якщо вона не виконає вимоги, вона стрибнула у вогонь і згоріла.

Атрибутами святої стали зуби або щипці. З тих пір існує повір’я, що, якщо вимовити “Santa Apollonia”, то зубний біль відступить.

Національні свята

  • Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів (заснований в 1980 році в Мауї, Гаваї, в рамках проведеного Фестивалю, присвяченого горбатим китам)
  • День зубного болю
  • День м’яса в Японії
  • День свободи їжі в Канаді
  • День читання в ванній
  • Національний день бейгл з вершковим сиром і лососем в Сполучених Штатах Америки, а також Національний день піци
  • Свято маронітів в Лівані

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