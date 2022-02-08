9 лютого 2022 року припадає на середу. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 9 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.
Церковне свято 9 лютого
9 лютого православні згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман в Константинополь в 438 році.
Раніше в цей день молилися Іоанну про освіту розуму і просили допомоги. Люди уважно ставилися до домашнього вогнища, наприклад, піч топили особливим чином. Все це обіцяло хороший достаток.
Іменини 9 лютого
Сьогодні іменини відзначають Йосип, Дмитро, Петро та Іван.
Прикмети на 9 лютого
- Якщо хмари пливли проти вітру, значить, варто чекати снігу.
- Після хуртовини звертали увагу на замети: якщо верхівка замету була закругленою, то чекали хорошого врожаю.
Що не можна робити 9 лютого
- Дарувати і отримувати подарунки.
- Мити голову.
Міжнародні свята
9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата святкування обрана не випадково. Свято відзначається в день шанування святої Аполлонії Олександрійської, яка, піддавшись тортурам язичників, відмовилася відректися від християнства.
Жінка витримала всі муки, і, коли 9 лютого 249 року їй пригрозили стратою на вже розпаленому багатті, якщо вона не виконає вимоги, вона стрибнула у вогонь і згоріла.
Атрибутами святої стали зуби або щипці. З тих пір існує повір’я, що, якщо вимовити “Santa Apollonia”, то зубний біль відступить.
Національні свята
- Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів (заснований в 1980 році в Мауї, Гаваї, в рамках проведеного Фестивалю, присвяченого горбатим китам)
- День зубного болю
- День м’яса в Японії
- День свободи їжі в Канаді
- День читання в ванній
- Національний день бейгл з вершковим сиром і лососем в Сполучених Штатах Америки, а також Національний день піци
- Свято маронітів в Лівані