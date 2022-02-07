8 лютого 2022 року припадає на вівторок. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 8 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.

Церковне свято 8 лютого

8 лютого вшановують пам’ять святого Федора Студита – грецького громадського діяча і ченця, якого згодом церковнослужителі зарахували до лику святих.

Вважалося, що сьогодні покійні тужать за своїм рідним і ходять по землі. Також у цей день заведено молитися Феодору, якщо вас турбують болі у шлунку та хвороби грудей.

Іменини 8 лютого

Іменини 8 лютого святкують Аркадій, Давид, Іван, Йосип, Марія, Петро, ​​Семен і Федір.

Прикмети на 8 лютого

Якщо на вулиці слабкий вітер і сонячно – весна буде теплою і настане рано.

Щоб відлякати злих духів, потрібно, повісити пучок горобини або кропиви біля дверей.

8 лютого в давнину гадали на погоду. Розсипали жменьку гороху на блюдце і слухали: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, піде сніг.

Що не можна робити 8 лютого

У цей день не варто сваритися. Якщо маєте неприязні стосунки з сусідами, сьогодні чудовий час, щоб це виправити.

Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому краще не виходьте з будинку без оберега.

Міжнародні свята

День безпечного Інтернету. Це свято запровадили мережі Insafe та INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю.

Національні свята

День інженера в Люксембурзі

День Прешерна і День словенської культури

День Служби виконання покарань в Польщі

День електронного ящика (відзначають з 2012 року)

День замороженого йогурту в США

День опери

День повітряних зміїв

День пропозицій в Індії

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