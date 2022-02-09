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День борьбы с эпилепсией: какой праздник 10 февраля и что нельзя делать

9 февраля 2022, 09:29
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
календарь
Источник: Depositphotos

10 февраля 2022 года приходится на четверг. Какие праздники отмечают в этот день и кто празднует именины – читайте дальше в материале.

Православные праздники 10 февраля

Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта. В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.

Чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, 10 февраля подметали в доме полынным веником. Еще на Еврема отмечали именины домового. На ночь ему оставляли подарки.

Именины 10 февраля

Именины сегодня празднуют Ольга, Феодосий, Палладий, Владимир.

Приметы на 10 февраля:

  • Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.
  • Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.
  • Лес почернел — к оттепели.
  • Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.
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Что нельзя делать 10 февраля:

  • Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.
  • Ссориться, скандалить и сквернословить.

Международные праздники

  • Международный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие проводится для повышения осведомленности об эпилепсии, развенчании мифов и привлечении внимания к больным этим недугом.

Национальные праздники

  • Всемирный день зернобобовых культур
  • День Курдских Авторов Союза в Иракском Курдистане
  • День ФЕНКА в Эритрее – государственный праздник, посвященный годовщине второго боя за Массава
  • День добровольца в Таиланде
  • День зонтика (старейший зонтик датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая)

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Календарь , прикмети , Праздник
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