10 февраля 2022 года приходится на четверг. Какие праздники отмечают в этот день и кто празднует именины – читайте дальше в материале.
Православные праздники 10 февраля
Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта. В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.
Чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, 10 февраля подметали в доме полынным веником. Еще на Еврема отмечали именины домового. На ночь ему оставляли подарки.
Именины 10 февраля
Именины сегодня празднуют Ольга, Феодосий, Палладий, Владимир.
Приметы на 10 февраля:
- Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.
- Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.
- Лес почернел — к оттепели.
- Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать 10 февраля:
- Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.
- Ссориться, скандалить и сквернословить.
Международные праздники
- Международный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие проводится для повышения осведомленности об эпилепсии, развенчании мифов и привлечении внимания к больным этим недугом.
Национальные праздники
- Всемирный день зернобобовых культур
- День Курдских Авторов Союза в Иракском Курдистане
- День ФЕНКА в Эритрее – государственный праздник, посвященный годовщине второго боя за Массава
- День добровольца в Таиланде
- День зонтика (старейший зонтик датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая)