10 февраля 2022 года приходится на четверг. Какие праздники отмечают в этот день и кто празднует именины – читайте дальше в материале.

Православные праздники 10 февраля

Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта. В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.

Чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, 10 февраля подметали в доме полынным веником. Еще на Еврема отмечали именины домового. На ночь ему оставляли подарки.

Именины 10 февраля

Именины сегодня празднуют Ольга, Феодосий, Палладий, Владимир.

Приметы на 10 февраля:

Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.

Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.

Лес почернел — к оттепели.

Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать 10 февраля:

Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.

Ссориться, скандалить и сквернословить.

Международные праздники

Международный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие проводится для повышения осведомленности об эпилепсии, развенчании мифов и привлечении внимания к больным этим недугом.

Национальные праздники

Всемирный день зернобобовых культур

День Курдских Авторов Союза в Иракском Курдистане

День ФЕНКА в Эритрее – государственный праздник, посвященный годовщине второго боя за Массава

День добровольца в Таиланде

День зонтика (старейший зонтик датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая)

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