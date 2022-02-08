9 февраля 2022 года приходится на среду. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 9 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

Церковный праздник 9 февраля

Также 9 февраля этот день верующие православные вспоминают перенесения святых мощей Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь в 438 году.

Ранее в этот день молились Иоанну о просвещении разума и просили помощи. Люди внимательно относился к домашнему очагу, например, печь топили особенным образом. Все этот сулило хороший достаток.

Именины 9 февраля

Сегодня именины отмечают Дмитрий, Петр и Иван.

Приметы на 9 февраля

Если облака плыли против ветра, значит, стоит ждать снега.

После метели обращали внимание на сугробы: если верхушка сугроба была закругленной, то ждали хорошего урожая.

Что нельзя делать 9 февраля

Дарить и получать подарки.

Мыть голову.

Международные праздники

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Дата празднования выбрана не случайно. Праздник отмечается в день почитания святой Аполлонии Александрийской, которая, подвергшись пыткам язычников, отказалась отречься от христианства.

Женщина выдержала все мучения, и, когда 9 февраля 249 года ей пригрозили казнью на уже разожженном костре, если она не выполнит требования, она прыгнула в огонь и сгорела.

Атрибутами святой стали зубы или щипцы. С тех пор существует поверье, что, если произнести “Santa Apollonia”, то зубная боль отступит.

Национальные праздники

Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов

День зубной боли

День мяса в Японии

День свободы еды в Канаде

День чтения в ванной

Национальный день бейгл со сливочным сыром и лососем в Соединенных Штатах Америки, а также Национальный день пиццы

Праздник маронитов в Ливане

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