Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Международный день стоматолога: какой праздник 9 февраля

8 февраля 2022, 08:48
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
стоматолог
Источник: Pexels

9 февраля 2022 года приходится на среду. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 9 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

Церковный праздник 9 февраля

Также 9 февраля этот день верующие православные вспоминают перенесения святых мощей Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь в 438 году.

Ранее в этот день молились Иоанну о просвещении разума и просили помощи. Люди внимательно относился к домашнему очагу, например, печь топили особенным образом. Все этот сулило хороший достаток.

Именины 9 февраля

Сегодня именины отмечают Дмитрий, Петр и Иван.

Приметы на 9 февраля

  • Если облака плыли против ветра, значит, стоит ждать снега.
  • После метели обращали внимание на сугробы: если верхушка сугроба была закругленной, то ждали хорошего урожая.

Что нельзя делать 9 февраля

  • Дарить и получать подарки.
  • Мыть голову.
Читайте также:
КалендарьДень святого Валентина и начало Масленицы: календарь праздников на февраль 2022

Международные праздники

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Дата празднования выбрана не случайно. Праздник отмечается в день почитания святой Аполлонии Александрийской, которая, подвергшись пыткам язычников, отказалась отречься от христианства.

Женщина выдержала все мучения, и, когда 9 февраля 249 года ей пригрозили казнью на уже разожженном костре, если она не выполнит требования, она прыгнула в огонь и сгорела.

Атрибутами святой стали зубы или щипцы. С тех пор существует поверье, что, если произнести “Santa Apollonia”, то зубная боль отступит.

Национальные праздники

  • Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов
  • День зубной боли
  • День мяса в Японии
  • День свободы еды в Канаде
  • День чтения в ванной
  • Национальный день бейгл со сливочным сыром и лососем в Соединенных Штатах Америки, а также Национальный день пиццы
  • Праздник маронитов в Ливане

<<< Какой праздник 8 февраля

Какой праздник 10 февраля >>>

Теги
Календарь , Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь