7 грудня святкують день ангела Катерини. Іменини відзначають на честь святої великомучениці Катерини Олександрійської. Цей день також називають Катеринин день чи Катерина санниця.
Ім’я Катерина доволі популярне, воно має безліч зменшувально-пестливих форм. Напевно, у вашому оточенні є його володарка, тому Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Катерини у віршах, щоб ви змогли її привітати.
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, радість та щастя,
Наші вітання тобі, люба Катя!
Твоє ім’я — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
***
Бажаю Катерині щастя,
Не такого, як сонце, бо сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безкрає!
***
Катерина — чистота і святість,
З давніх часів вона славу несе.
Ти для всіх близьких — втіха і радість,
Скрізь честь тобі і шана.
Я побажаю величезного щастя,
У серці завжди відвертої весни.
Нехай в іменини твої відразу
Збудуться найсолодші сни!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
Значення імені Катерина
Одна з найпопулярніших версій свідчить, що ім’я Катерина – давньогрецького походження і в перекладі означає завжди чиста.
Катя справедлива, правдива та відкрита, буває, що ці якості завдають їй шкоди, однак вона не змінить своїх принципів і не підлаштовуватиме свою поведінку. Незважаючи на це, вона весела і життєрадісна, легко знаходить спільну мову з людьми.
Власниця цього імені цінний та корисний співробітник, оскільки є активною, а якщо відчуває зацікавленість до справи, то прагнутиме покращити кінцевий результат.
Обранець Каті має бути поступливим, завжди балувати її подарунками та увагою. Найчастіше заміж виходить за розрахунком, проте цього й не приховує. Чоловік і діти для володарки цього імені – важлива складова життя, проте вона не приділятиме їм увесь свій вільний час.
Катерина Санниця
У цей день, 7 грудня, наші пращури влаштовували гуляння – відкривали дорогу і каталися на санях, і навіть влаштовували гонку. Молодь придивлялася одне до одного, сподіваючись зіграти швидке весілля.
Назва свята походить від імені святої великомучениці Катерини Олександрійської. В молитвах у неї просять про шлюб, гарні другі половинки, а також про легкі пологи.
Дівчата в Катеринин день пекли хліб, просячи швидше зустріти свого нареченого.