7 грудня святкують день ангела Катерини. Іменини відзначають на честь святої великомучениці Катерини Олександрійської. Цей день також називають Катеринин день чи Катерина санниця.

Ім’я Катерина доволі популярне, воно має безліч зменшувально-пестливих форм. Напевно, у вашому оточенні є його володарка, тому Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Катерини у віршах, щоб ви змогли її привітати.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, радість та щастя,

Наші вітання тобі, люба Катя!

Твоє ім’я — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого, як сонце, бо сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Катерина — чистота і святість,

З давніх часів вона славу несе.

Ти для всіх близьких — втіха і радість,

Скрізь честь тобі і шана.

Я побажаю величезного щастя,

У серці завжди відвертої весни.

Нехай в іменини твої відразу

Збудуться найсолодші сни!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

Значення імені Катерина

Одна з найпопулярніших версій свідчить, що ім’я Катерина – давньогрецького походження і в перекладі означає завжди чиста.

Катя справедлива, правдива та відкрита, буває, що ці якості завдають їй шкоди, однак вона не змінить своїх принципів і не підлаштовуватиме свою поведінку. Незважаючи на це, вона весела і життєрадісна, легко знаходить спільну мову з людьми.

Власниця цього імені цінний та корисний співробітник, оскільки є активною, а якщо відчуває зацікавленість до справи, то прагнутиме покращити кінцевий результат.

Обранець Каті має бути поступливим, завжди балувати її подарунками та увагою. Найчастіше заміж виходить за розрахунком, проте цього й не приховує. Чоловік і діти для володарки цього імені – важлива складова життя, проте вона не приділятиме їм увесь свій вільний час.

Катерина Санниця

У цей день, 7 грудня, наші пращури влаштовували гуляння – відкривали дорогу і каталися на санях, і навіть влаштовували гонку. Молодь придивлялася одне до одного, сподіваючись зіграти швидке весілля.

Назва свята походить від імені святої великомучениці Катерини Олександрійської. В молитвах у неї просять про шлюб, гарні другі половинки, а також про легкі пологи.

Дівчата в Катеринин день пекли хліб, просячи швидше зустріти свого нареченого.