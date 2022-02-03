4 лютого 2022 – випадає на п’ятницю. Які свята відзначають 4 лютого. Прикмети та заборони, на які потрібно звернути увагу 4 лютого, а також хто наголошує на іменинах, читайте у матеріалі.

Церковні свята 4 лютого 2022 року:

День вшанування пам’яті святого апостола Тимофія. У народі його називали півзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.

У народі його називали півзимником, оскільки цей день вважається серединою зими. День пам’яті преподобного Макарія Жабинського, Белевського чудотворця.

Іменини 4 лютого 2022 року святкують Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофей.

Народні прикмети на 4 лютого:

Якщо вдень світить сонце – чекайте весну раніше.

Снігопад у цей день віщує хороший урожай влітку та восени.

Якщо почалася хуртовина, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

Що робити не можна:

З дому не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Розповідати віщий сон, який наснився у ніч на 4 лютого.

Ризувати і грати в азартні ігри.

Міжнародні свята:

День боротьби проти раку . Цього дня небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.

Міжнародний день людського братства. Ця дата має нагадати нам про світ, який має бути між світовими релігіями.

Національні свята:

Національний день домашнього супу в США. Свято покликане нагадати людям, що краще за домашню гарячу їжу немає нічого кращого.

Фестиваль квітів у Таїланді. Свято проходить на півночі країни в місті Чіангмай (його також називали “трояндою півночі”) і відрізняється неймовірною красою рослин, які вирощують за традицією садівники.

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