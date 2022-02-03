4 лютого 2022 – випадає на п’ятницю. Які свята відзначають 4 лютого. Прикмети та заборони, на які потрібно звернути увагу 4 лютого, а також хто наголошує на іменинах, читайте у матеріалі.
Церковні свята 4 лютого 2022 року:
- День вшанування пам’яті святого апостола Тимофія. У народі його називали півзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.
- День пам’яті преподобного Макарія Жабинського, Белевського чудотворця.
Іменини 4 лютого 2022 року святкують Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофей.
Народні прикмети на 4 лютого:
- Якщо вдень світить сонце – чекайте весну раніше.
- Снігопад у цей день віщує хороший урожай влітку та восени.
- Якщо почалася хуртовина, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
- Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.
Що робити не можна:
- З дому не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
- Розповідати віщий сон, який наснився у ніч на 4 лютого.
- Ризувати і грати в азартні ігри.
Міжнародні свята:
- День боротьби проти раку. Цього дня небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.
- Міжнародний день людського братства. Ця дата має нагадати нам про світ, який має бути між світовими релігіями.
Національні свята:
- Національний день домашнього супу в США. Свято покликане нагадати людям, що краще за домашню гарячу їжу немає нічого кращого.
Фестиваль квітів у Таїланді. Свято проходить на півночі країни в місті Чіангмай (його також називали “трояндою півночі”) і відрізняється неймовірною красою рослин, які вирощують за традицією садівники.