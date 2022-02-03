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День святого апостола Тимофія – яке свято 4 лютого і що не можна робити

3 Лютого 2022, 13:30
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
День святого апостола Тимофія – яке свято 4 лютого і що не можна робити

4 лютого 2022 – випадає на п’ятницю. Які свята відзначають 4 лютого. Прикмети та заборони, на які потрібно звернути увагу 4 лютого, а також хто наголошує на іменинах, читайте у матеріалі.

Церковні свята 4 лютого 2022 року:

  • День вшанування пам’яті святого апостола Тимофія. У народі його називали півзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.
  • День пам’яті преподобного Макарія Жабинського, Белевського чудотворця.

Іменини 4 лютого 2022 року святкують Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофей.

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Народні прикмети на 4 лютого:

  • Якщо вдень світить сонце – чекайте весну раніше.
  • Снігопад у цей день віщує хороший урожай влітку та восени.
  • Якщо почалася хуртовина, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
  • Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

Що робити не можна:

  • З дому не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
  • Розповідати віщий сон, який наснився у ніч на 4 лютого.
  • Ризувати і грати в азартні ігри.

Міжнародні свята:

  • День боротьби проти раку. Цього дня небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.
  • Міжнародний день людського братства. Ця дата має нагадати нам про світ, який має бути між світовими релігіями.
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Національні свята:

  • Національний день домашнього супу в США. Свято покликане нагадати людям, що краще за домашню гарячу їжу немає нічого кращого.
    Фестиваль квітів у Таїланді. Свято проходить на півночі країни в місті Чіангмай (його також називали “трояндою півночі”) і відрізняється неймовірною красою рослин, які вирощують за традицією садівники.

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Календар , Свято
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