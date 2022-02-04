5 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в Украине и мире 5 февраля – читайте дальше в материале.
Церковные праздники 5 февраля 2022 года
- День святой Агаты. Ее считают небесной защитницей от природных катастроф. В этот день освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии.
- День Агафия. В этот день пытались подготовить хозяйственные помещения к новому урожаю: убирали и наводили порядок в хлевах и сараях. Также был обычай печь на Агафия пирожки, которые обязательно должны были попробовать все члены семьи.
Именины 5 февраля отмечают Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.
Народные приметы на 5 февраля:
- Солнечный день – к ранней весне.
- Если синицы громко щебечут утром – к морозам.
- Много снега лежит на земле – к богатому урожаю.
- Сильный мороз – к ранней весне.
Что нельзя делать 5 февраля:
- Ссориться с родственниками.
- Находиться в неубранном доме.
Международные праздники
- Международный день скаутов. Скауты (скауты) – это члены независимой добровольной организации, целью которой является физическое и духовное развитие молодых людей.
- Всемирный день Нутеллы. Идею праздника предложила американка Сара Россо – блогерша, которая проживает в Италии. Инициатива была подхвачена миллионами поклонников этого сладкого продукта.
Национальные праздники
- День единства в Бурунди
- День Рунеберга и День флага в Финляндии (дата рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга в 1804 году)
- День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из известнейших бабочек Северной Америки)
- День мороженого на завтрак (официально отмечают в первую субботу февраля)
- День солидарности с Кашмиром в Пакистане
- День шоколадного фондю в США
- Национальный день метеоролога в США