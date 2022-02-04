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Всемирный день Нутеллы: какой праздник 5 февраля и что нельзя делать

4 февраля 2022, 09:11
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
5 февраля
Источник: Depositphotos

5 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в Украине и мире 5 февраля – читайте дальше в материале.

Церковные праздники 5 февраля 2022 года

  • День святой Агаты. Ее считают небесной защитницей от природных катастроф. В этот день освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии.
  • День Агафия. В этот день пытались подготовить хозяйственные помещения к новому урожаю: убирали и наводили порядок в хлевах и сараях. Также был обычай печь на Агафия пирожки, которые обязательно должны были попробовать все члены семьи.

Именины 5 февраля отмечают Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.

Народные приметы на 5 февраля:

  • Солнечный день – к ранней весне.
  • Если синицы громко щебечут утром – к морозам.
  • Много снега лежит на земле – к богатому урожаю.
  • Сильный мороз – к ранней весне.

Что нельзя делать 5 февраля:

  • Ссориться с родственниками.
  • Находиться в неубранном доме.

Международные праздники

  • Международный день скаутов. Скауты (скауты) – это члены независимой добровольной организации, целью которой является физическое и духовное развитие молодых людей.
  • Всемирный день Нутеллы. Идею праздника предложила американка Сара Россо – блогерша, которая проживает в Италии. Инициатива была подхвачена миллионами поклонников этого сладкого продукта.
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Национальные праздники

  • День единства в Бурунди
  • День Рунеберга и День флага в Финляндии (дата рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга в 1804 году)
  • День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из известнейших бабочек Северной Америки)
  • День мороженого на завтрак (официально отмечают в первую субботу февраля)
  • День солидарности с Кашмиром в Пакистане
  • День шоколадного фондю в США
  • Национальный день метеоролога в США

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