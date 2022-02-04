4 февраля 2022, 09:11 Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle

5 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в Украине и мире 5 февраля – читайте дальше в материале. Церковные праздники 5 февраля 2022 года День святой Агаты. Ее считают небесной защитницей от природных катастроф. В этот день освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии.

Ее считают небесной защитницей от природных катастроф. В этот день освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. День Агафия. В этот день пытались подготовить хозяйственные помещения к новому урожаю: убирали и наводили порядок в хлевах и сараях. Также был обычай печь на Агафия пирожки, которые обязательно должны были попробовать все члены семьи. Именины 5 февраля отмечают Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор. Народные приметы на 5 февраля: Солнечный день – к ранней весне.

Если синицы громко щебечут утром – к морозам.

Много снега лежит на земле – к богатому урожаю.

Сильный мороз – к ранней весне. Что нельзя делать 5 февраля: Ссориться с родственниками.

Находиться в неубранном доме. Международные праздники Международный день скаутов. Скауты (скауты) – это члены независимой добровольной организации, целью которой является физическое и духовное развитие молодых людей.

Скауты (скауты) – это члены независимой добровольной организации, целью которой является физическое и духовное развитие молодых людей. Всемирный день Нутеллы. Идею праздника предложила американка Сара Россо – блогерша, которая проживает в Италии. Инициатива была подхвачена миллионами поклонников этого сладкого продукта. Читайте также: День святого Валентина и начало Масленицы: календарь праздников на февраль 2022 Национальные праздники День единства в Бурунди

День Рунеберга и День флага в Финляндии (дата рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга в 1804 году)

День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из известнейших бабочек Северной Америки)

День мороженого на завтрак (официально отмечают в первую субботу февраля)

День солидарности с Кашмиром в Пакистане

День шоколадного фондю в США

Национальный день метеоролога в США <<< Какой праздник 4 февраля Какой праздник 6 февраля >>>

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