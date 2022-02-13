Головне свято 14 лютого – це День святого Валентина. Дата присвячена романтиці, коханню та ніжності. Які ще свята відзначають 14 лютого – читайте у нашому матеріалі.

Церковні свята в Україні

14 лютого віряни шанують пам’ять святого мученика Трифона. Він народився у бідній родині у селі Кампсиді, що в Малій Азії. Трифон ще в дитинстві почав творити дива, виганяти бісів, зцілювати людей. Одного разу він навіть врятував рідне село від голоду. Трифон силою молитви відігнав шкідливих комах, які знищувати злаки.

У часи правління імператора Декія Трифона разом з товаришем Респіцієм ув’язнили через поклоніння Христу. Їм довелося терпіти жорстокі тортури у в’язниці. Чоловікам забивали цвяхи у ноги, обпалювати смолоскипами. Під час мук їм явився Божий ангел. Він поклав їм на голови корони. Зрештою Трифона та Респіція жорстоко побили та відрубали їм голови. Нині частина мощей Трифона зберігається в кафедральному соборі в чорногорському місті Которі.

Християни західного обряду 14 лютого шанують пам’ять святих Кирила та Мефодія.

Іменини 14 лютого

Іменини 14 лютого звичайно святкують чоловіки, яких звати Валентин. Проте носительок імені Валентина теж не варто залишати поза увагою.

Крім того, день ангела відзначають Василі, Гавриїли, Миколаї, Тимофії та Семени. Але якщо говорити про більш рідкісні імена в наш час, то іменини справляють чоловіки, яких звуть Секунд, Ревокат, Каріон, Вендіміан, Трифон і Феіон.

Народні прикмети на 14 лютого:

Якщо вночі небо буде зоряним, то весна настане пізно.

Згідно з повір’ям, яка погода на Трифона, то такою вона буде і навесні. Якщо у цей день йде сніг, то весна буде з дощами. Якщо вдарив мороз, то весна буде холодна.

Якщо ваші запаси, зокрема пшениці, тероризують комахи та миші, то потрібно у цей день помолитись Трифону, і проблема зникне.

Яка пара закоханих птахів вам зустрітися цього дня – такою і буде ваша друга половинка. Синички – молода, весела та добра. Ворони – сувора людина у віці. Сороки – легковажна та балакуча.

Що не можна робити у цей день:

Перша заборона стосується однієї з них. Дівчатам не варто дивитися на ворон цього дня, бо буде суворий чоловік.

Також сьогодні не можна сумувати, адже таким тоді буде весь рік.

Не потрібно залишатися на самоті цього дня.

Самотнім серцям не можна відганяти собак.

Міжнародні свята 14 лютого

День Святого Валентина

14 лютого у всьому світі святкуватимуть День святого Валентина. Згідно з легендою, в 269 році римський імператор Клавдій хотів завоювати весь світ, проте йому не вистачало воїнів. Йому здавалося, що це через сімейне життя солдатів. Мовляв, вони йому багато часу приділять. Імператор наказав заборонити весілля. Проте священник Валентин продовжив вінчати пари таємно. Коли Клавдій дізнався про це, то наказав стратити непокірного священник. 14 лютого 269 року Валентину відтяли голову.

Міжнародний день книгодаріння

Також цього дня відзначають День книгодаріння. Ідея появи свята належить американці та матері трьох дітей Еммі Бродмур. Крім того, Еммі ще заснувала сайти дитячої книги у США.

День комп’ютерника

Ще 14 лютого відзначають неофіційне свято День комп’ютерника. Саме 14 лютого 1946 року науковий світ продемонстрував перший реально робочий електронний комп’ютер ENIAC I.

Національні свята 14 лютого

У Болгарії 14 лютого відзначають Трифон Зарізан – свято виноградарів. Згідно з легендою, священник Трифон Зарізан врятував усі виноградники країни від полчищ комах. У цей день у виноградників заведено підрізати лозу, заради щедрого врожаю.