Главный праздник 14 февраля — это День святого Валентина. Дата приурочена романтике, любви и нежности. Какие еще праздники отмечают 14 февраля – читайте в нашем материале.

Церковные праздники в Украине

14 февраля верующие чтят память святого мученика Трифона. Он родился в бедной семье в деревне Кампсиди в Малой Азии. Трифон еще в детстве начал творить чудеса, выгонять бесов, исцелять людей. Однажды он даже спас родную деревню от голода. Трифон силой молитвы отогнал вредных насекомых, которые уничтожали злаки.

Во времена правления императора Декия Трифона вместе с товарищем Респицием заключили в тюрьму из-за поклонения Христу. Им пришлось терпеть жестокие пытки в тюрьме. Мужчинам забивали гвозди в ноги, обжигали факелами. Во время мучений им явился Божий ангел. Он положил им на головы короны. В конце концов Трифона и Респиция жестоко избили и отрубили им головы. В настоящее время часть мощей Трифона хранится в кафедральном соборе в черногорском городе Котори.

Христиане западного обряда 14 февраля чтят память святых Кирилла и Мефодия.

Именины 14 февраля

Именины 14 февраля конечно праздную мужчины, которых зовут Валентин. Однако носительниц имени Валентина тоже не стоит оставлять без внимания.

Кроме того, день ангела отмечают Василии, Гавриилы, Николаи, Тимофеи и Семены. Но, если говорить о более редких именах в наше время, то именины справляют мужчины, которых зовут Секунд, Ревокат, Карион, Вендимиан, Трифон и Феион.

Народные приметы на 14 февраля:

Если ночью небо будет звездным, то весна наступит поздно.

Согласно поверью, какая погода на Трифона, то такой она будет и весной. Если в этот день пойдет снег, то весна будет дождливой. Если ударил мороз, то и весна холодной.

Если ваши запасы, в частности пшеницы, терроризируют насекомые и мыши, то нужно в этот день помолиться Трифону и напасть отступит.

Какая пара влюбленных птиц вам встретиться в этот день — такой и будет ваша вторая половинка. Синички — молодая, весела та добра. Вороны — строгий человек в возрасте. Сороки – легкомысленная и болтливая.

Что нельзя делать в этот день

Первый запрет касается одной их примет. Девушкам не стоит смотреть на ворон в этот день, так как будет строгий муж.

Также сегодня нельзя грустить, ведь таким тогда будет весь год.

Не нужно оставаться в одиночестве в этот день.

Одиноким сердцам нельзя отгонять собак.

Международные праздники 14 февраля

День святого Валентина

14 февраля во всем мире будут праздновать День святого Валентина. Согласно легенде, в 269 году римский император Клавдий хотел завоевать весь мир, однако ему не хватало воинов. Ему казалось, что это из-за семейной жизни солдат. Мол, они ей много времени уделят. Император приказал запретить женитьбу. Однако священник Валентин продолжил венчать пары тайно. Когда Клавдий об этом узнал, то приказал казнить непокорного священника. 14 февраля 269 года Валентину отрубили голову.

Международный день книгодарения

Также в этот день отмечают День книгодарения. Идея появления праздника принадлежит американке и матери троих детей Эмми Бродмур. Кроме того, Эмми еще основала сайта детской книги в США.

День компьютерщика

Еще 14 февраля отмечают неофициальный праздник День компьютерщика. Именно 14 февраля 1946 года научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I.

Национальные праздники 14 февраля

В Болгарии 14 февраля отмечают Трифон Зарезан — праздник виноградарей. Согласно легенде, священник Трифон Зарезан спас все виноградники в стране от полчищ насекомых. В этот день у виноградников принято подрезать лозу, ради щедрого урожая.