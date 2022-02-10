Найкращі подарунки — ті, що йдуть від серця, і немає кращого дня, щоб відкрити своє серце, ніж День святого Валентина.

Роблячи листівку на День всіх закоханих своїми руками, ви показуєте коханим людям, що можете створити для них щось дуже особисте. Такі валентинки обов’язково зігріють серце одержувача та викличуть усмішку на його обличчі.

Валентинка з Chupa Chups

Якщо ваша друга половинка ласун, здивуйте її їстівною валентинкою! Такий варіант підійде для тих, хто не любить дарувати просто шматок картону. Для цього вам не варто витрачати багато грошей, достатньо лише купити Chupa Chups і подивитися відеоурок з виготовлення валентинки.

Валентинка з мила

Зараз величезну популярність набирає мило ручної роботи різних форм та відтінків. Чому б вам не спробувати зробити таке із тематикою Дня святого Валентина. Цей красивий і корисний подарунок точно знадобиться в побуті й не буде припадати пилом на полиці.

Валентинка у конверті

Порадуйте свою другу половинку гарним, але водночас простим подарунком своїми руками. Вкладіть всю свою енергію та любов у цю чудову листівку. Виготовлення займе мало часу, але потім ви отримаєте купу позитивних емоцій!

Повітряна валентинка

Такий подарунок, без сумніву, здивує вашу другу половинку і приверне безліч зацікавлених поглядів на вулиці. Якщо у вас дуже мало часу на щось складніше, то швидше дивіться легку інструкцію.

Шоколадна валентинка

Подаруйте своєму партнеру шоколадку у вигляді серця, зроблену своїми руками. Він їстиме її й згадуватиме вас. Зверніть увагу на легкий та бюджетний рецепт, який не займе багато часу.

Паперова валентинка

Легка та креативна валентинка з паперу підійде тим, хто любить класику. Вам знадобиться скотч, папір та ножиці. Усередині можна написати найкращі побажання своїй коханій людині. Головне – не бійтеся проявляти фантазію.

Валентинка у вигляді піци

Якщо ви вважаєте, що у формі серця можуть бути тільки цукерки, то ми зруйнуємо цей стереотип. Креативний, швидкий та легкий рецепт піци у формі серця – це точно те, що ви шукали. Ви також можете експериментувати з розмірами. Скоріше дивіться відео!

В’язана валентинка

Кажуть, що не можна звʼязати свою любов, а нам здається, що варто спробувати. Якщо у вас є багато вільного часу, і ви любите поєднувати в’язання та креатив, варто спробувати змайструвати валентинку гачком!

Такий подарунок буде до вподоби романтичним натурам. Якщо поекспериментувати із розміром, можна звʼязати цілу подушку-валентинку! Дивіться відеоінструкцію.

Валентинка-піньята

Якщо ви хочете вручити своїй половинці оригінальний подарунок, що запам’ятовується, але грошей у вас небагато, саморобна піньята у вигляді серця з солодким наповненням буде найкращим варіантом. Подивіться докладне пояснення, як її зробити.

Валентинка з дерева

Якщо ви майстер на всі руки, варто спробувати зробити дерев’яну валентинку! Але не просто вирізати два бруски, а зробити підсвічники, які прослужать дуже довго і завжди будуть нагадувати про ваше кохання. На дереві можна написати теплі побажання. Дивіться докладну відеоінструкцію.