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Всесвітній день радіо: яке свято 13 лютого

12 Лютого 2022, 09:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Всесвітній день радіо: яке свято 13 лютого
Джерело: Depositphotos

13 лютого 2022 року припадає на неділю. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають в цей день, а також прикмети та заборони.

Церковне свята 13 лютого

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого Микити. Його зарахували до святих за те, що він зробив багато добрих справ, жив скромно і проповідував християнство.

Предки вважали, що він може допомогти захиститися від пожежі, удару блискавки або сильного літнього сонця.

Раніше люди вірили, що саме у цей день бешкетують лісовики. За повір’ями, вони здатні осідлати коника на даху, через що будинок може похитнутися. Тому господарі дуже ретельно оберігали свої домівки. У народі день назвали Микитою Коником, Хранитель блискавок, Микита Пожежник.

День ангела 13 лютого

13 лютого день ангела відзначають Ян, Микита, Ілля, Іван, Віктор, Афанасій.

Народні прикмети на 13 лютого:

  • Ясна ніч – завтра буде сонячна погода.
  • Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль.
  • Горобці утеплюють гнізда – буде холодно.
  • Якщо людина народилася 13 лютого, вона любитиме мистецтво.

Що не можна робити 13 лютого:

  • Ввечері не можна виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити. 
  • Працювати з гострими предметами, бо можна поранитися.

Міжнародні свята

  • Всесвітній день радіо. Свято було проголошено на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дата святкування була вибрана невипадкого, оскільки саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН.
  • Міжнародний день презерватива – це неформальне свято, яке щорічно відзначається напередодні Дня свого Валентина.

Національні свята

  • День народження кінокамери
  • День матері в Норвегії (відзначають у другу неділю лютого)
  • Національний день тортеллини і Національний день італійської кухні в США
  • Скаутська неділя в Об’єднаної методистської і Пресвітеріанської церкви США (да

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Календар , Свято
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