12 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають в цю дату, іменини та прикмети – читайте далі у матеріалі.
Церковне свято 12 лютого
Православна церква 12 лютого вшановує пам’ять трьох святих – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Зластоуста. У народі день назвали Васильєв день, Трьохсвяття.
Імениник 12 лютого
Іменини в цей день святкують Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.
Народні прикмети на 12 лютого:
- Піднявся вітер – до сирого року.
- Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
- Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
Що не можна робити 12 лютого:
- У цей день не можна прясти та шити.
- Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.
Міжнародні свята
- Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна. Це свято приурочене до дня народження знаменитого англійського вченого. Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції та походження людини.
- Міжнародний день шлюбних агентств. Шлюбні агентства допомагають людям знаходити власне кохання. Перша на планеті шлюбна агенція з’явилась ще в далекому 1650 році у Лондоні, її власником був купець Генрі Робінсон.
Національні свята
- День молоді в Венесуелі
- День єдності в М’янмі
- День проголошення Незалежності в Чилі
- День поширення інформації про сексуальне і репродуктивне здоров’я в Канаді
- День бюстгальтера в Японії