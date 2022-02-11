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День Дарвіна та шлюбних агентств: яке свято 12 лютого

11 Лютого 2022, 08:59
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День Дарвіна та шлюбних агентств: яке свято 12 лютого

12 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають в цю дату, іменини та прикмети – читайте далі у матеріалі.

Церковне свято 12 лютого

Православна церква 12 лютого вшановує пам’ять трьох святих – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Зластоуста. У народі день назвали Васильєв день, Трьохсвяття. 

Імениник 12 лютого

Іменини в цей день святкують Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.

Народні прикмети на 12 лютого:

  • Піднявся вітер – до сирого року.
  • Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
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Що не можна робити 12 лютого:

  • У цей день не можна прясти та шити.
  • Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

Міжнародні свята

  • Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна. Це свято приурочене до дня народження знаменитого англійського вченого. Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції та походження людини.
  • Міжнародний день шлюбних агентств. Шлюбні агентства допомагають людям знаходити власне кохання. Перша на планеті шлюбна агенція з’явилась ще в далекому 1650 році у Лондоні, її власником був купець Генрі Робінсон.

Національні свята

  • День молоді в Венесуелі
  • День єдності в М’янмі
  • День проголошення Незалежності в Чилі
  • День поширення інформації про сексуальне і репродуктивне здоров’я в Канаді
  • День бюстгальтера в Японії

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Календар , Китайський Новий рік , Свято
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