13 февраля 2022 года приходится на воскресенье. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают в этот день, а также приметы и запреты.

Церковный праздник 13 февраля

По церковному календарю верующие чтят память святого Никиты. Его причислили к святым за то, что он сделал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство.

Предки считали, что он может помочь защититься от пожара, удара молнии или сильного летнего солнца.

Раньше люди верили, что именно в этот день безобразничают лешие. По поверьям, они способны оседлать кузнечика на крыше, из-за чего дом может пошатнуться. Поэтому хозяева очень тщательно оберегали свои дома.

День ангела 13 февраля

13 февраля день ангела отмечают: Ян, Никита, Илья, Иван, Виктор, Афанасий.

Народные приметы на 13 февраля:

Ясная ночь 13 февраля — завтра будет солнечная погода.

Вороны громко кричат ​​- примета того, что будет метель.

Воробьи утепляют гнезда — будет холодно.

Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство.

Что нельзя делать 13 февраля:

Вечером нельзя выходить из дома, потому недоброжелатели могут вас сглазить.

Работать с острыми предметами, потому что можно пораниться.

Международные праздники

Всемирный день радио. Праздник был провозглашен на 36-й Генеральной конференции международной организации ЮНЕСКО от 3 ноября 2011 года. Дата празднования была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН.

Праздник был провозглашен на 36-й Генеральной конференции международной организации ЮНЕСКО от 3 ноября 2011 года. Дата празднования была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН. Международный день презерватива – это неформальный праздник, который ежегодно отмечается в канун Дня своего Валентина.

Национальные праздники

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