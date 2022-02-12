13 февраля 2022 года приходится на воскресенье. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают в этот день, а также приметы и запреты.
Церковный праздник 13 февраля
По церковному календарю верующие чтят память святого Никиты. Его причислили к святым за то, что он сделал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство.
Предки считали, что он может помочь защититься от пожара, удара молнии или сильного летнего солнца.
Раньше люди верили, что именно в этот день безобразничают лешие. По поверьям, они способны оседлать кузнечика на крыше, из-за чего дом может пошатнуться. Поэтому хозяева очень тщательно оберегали свои дома.
День ангела 13 февраля
13 февраля день ангела отмечают: Ян, Никита, Илья, Иван, Виктор, Афанасий.
Народные приметы на 13 февраля:
- Ясная ночь 13 февраля — завтра будет солнечная погода.
- Вороны громко кричат - примета того, что будет метель.
- Воробьи утепляют гнезда — будет холодно.
- Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство.
Что нельзя делать 13 февраля:
- Вечером нельзя выходить из дома, потому недоброжелатели могут вас сглазить.
- Работать с острыми предметами, потому что можно пораниться.
Международные праздники
- Всемирный день радио. Праздник был провозглашен на 36-й Генеральной конференции международной организации ЮНЕСКО от 3 ноября 2011 года. Дата празднования была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН.
- Международный день презерватива – это неформальный праздник, который ежегодно отмечается в канун Дня своего Валентина.
Национальные праздники
- День рождения кинокамеры
- День матери в Норвегии (отмечают во второе воскресенье февраля)
- Национальный день тортеллини и Национальный день итальянской кухни в США
- Скаутское воскресенье в Объединенной методистской и Пресвитерианской церкви США (да