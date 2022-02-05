Вихідних у березні 2022 року буде більше, оскільки цього місяця відзначають державне свято. Загалом у березні буде дев’ять офіційних вихідних.

Через те, що цього місяця відзначають Міжнародний жіночий день (8 березня), українці отримають додатковий вихідний. Адже, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, Міжнародний жіночий день – неробочий.

2022 року свято припадає на вівторок. Тому в Кабміні вирішили влаштувати громадянам тривалі вихідні (з 5 до 8 березня), оголосивши 7 березня також неробочим днем. Проте за нього доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня. Такі зміни регламентуються розпорядженням Кабінету міністрів №1004-р від 26 серпня 2021 року.

Звісно, вихідними будуть звичайні суботи та неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня.

Окрім державного свята 8 березня, в Україні будуть інші свята. Серед професійних свят у березні 2022 року – День письменника (3 березня), День діджея (9 березня), День таксиста (22 березня), День театру (27 березня).

Деякі представники українських правоохоронних органів відзначатимуть професійні свята: Всесвітній день цивільної оборони (1 березня), День Служби безпеки України (25 березня), День Національної гвардії України (26 березня).

Ще буде низка знакових дат, присвячених світовим проблемам: День боротьби за ліквідацію расової дискримінації (21 березня), Всесвітній метеорологічний день (23 березня), Всесвітній день водних ресурсів (22 березня), День боротьби проти туберкульозу (24 березня).