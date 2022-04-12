24 квітня настане важливе християнське свято – Великдень. Він також відомий як Свято Свят, і знаменує воскресіння Ісуса Христа після розп’яття.

Багато хто запитає себе, чи можна їсти паску до свята? Діти можуть захотіти скуштувати солодощі раніше, що змусить батьків задуматися щодо правильності такого рішення.

Щоб знайти відповідь на запитання, потрібно озирнутися на традиції та звичаї наших предків.

Напередодні Великодня відзначається Страсний тиждень, який припадає цього року на 17-23 квітня. Кожен день нагадує про останні дні мирського життя Ісуса до його розп’яття. У зв’язку з цим на останній тиждень припадають найсуворіші обмеження 40-денного посту.

Йдеться про повне утримання від вживання великої кількості їжі – дозволені лише сирі та відварені овочі, хліб та вода.

Також Страсний тиждень символізує страждання Христа, який помер за наші гріхи. Суворі пости підштовхують до духовних змін на краще — не час думати про фізичне, і це стосується їжі.

Паска — символ довгоочікуваної урочистості, пов’язаної із воскресінням Ісуса. Якщо скуштувати здобний хліб передчасно – суть свята загубиться.

Очевидно, що в умовах війни багато українців не зможуть безпечно відвідати церкву для освячення великоднього кошика. У такому разі є можливість зробити це вдома. Як освятити паску та яйця в домашніх умовах – у матеріалі Фактів ICTV.