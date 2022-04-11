24 квітня українці відзначатимуть найголовніше християнське свято – Великдень. Він знаменує воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на горі Голгофі.

В умовах широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого багато українців не зможуть відвідати церкви для освячення великодніх яєць та пасок. Однак не маючи можливості відвідати храм на Велику Суботу, наслідувати традиції наших предків можна і вдома.

Як освятити паски та яйця на Великдень вдома – далі у матеріалі.

Освячення великоднього кошика здійснюється не стільки окропленням святою водою, скільки молитвою, яка промовляється перед приношенням. У Великодню ніч варто прочитати Господню Молитву Отче Наш, після чого окропити кошик святою водою, набраною ще на Водохреще у січні.

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Також рекомендується увімкнути трансляцію богослужіння, яка буде доступна на телебаченні або в мережі.

Якщо хрещенської води в будинку немає, можна зайти до церкви для її придбання у будь-який день до свята. Так можна зробити й зі свічками, що запалюються на Велику Суботу.

У селах із цим справи простіші – багато священників освячують кошики, залишені біля воріт домівок на вулиці. Це буде набагато безпечніше, аніж скупчення людей біля храму на Великдень.

Нагадаємо, що перед Великоднем відзначається Страсний тиждень, який у 2022 році припадає на 17-23 квітня. Віряни дотримуються суворих правил у ці дні – потрібно зробити генеральне прибирання в будинку, підготувати святкове вбрання, спекти паски та розмалювати писанки. Традиції та звичаї перед Великоднем – у матеріалі Фактів ICTV.