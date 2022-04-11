24 квітня українці відзначатимуть найголовніше християнське свято – Великдень. Він знаменує воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на горі Голгофі.

Напередодні цього свята також відзначається Страсний тиждень, цьогоріч це 17-23 квітня. Кожен день тижня перед Великоднем нагадує останні дні мирського життя Ісуса до розп’яття і смерті, і саме на цей період випадають найсуворіші обмеження 40-денного посту.

Про те, що потрібно зробити перед Великоднем – далі у матеріалі.

В останню перед Великоднем неділю треба освятити вербу — згідно з Біблією, цього дня Ісус увійшов до Єрусалима, де його зустрічали пальмовими гілками, якими встеляли дорогу.

У понеділок заведено починати наводити лад у будинку. Старий Завіт свідчить, що Ісус прокляв безплідну смоковницю, яка символізувала душу, яка не розкаялася в гріхах. Наші предки традиційно розпочинали прибирання. Також з понеділка треба відмовитись від веселощів.

Вівторок у Страсному тижні нагадує про пророкування Ісуса зради Юди та зречення Петра. Цього дня заведено готувати святкове вбрання, а також займатися земельною працею. За традицією, наші пращури у Великий вівторок обирали дрова для випікання пасок.

Середа символізує здійснене передбачення – Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків. Цього дня заведено сповідатися у церкві, а також завершувати підготовку до випікання пасок.

Четвер часто називають Чистим. Цього дня відбулася Таємна вечеря. На ній Ісус Христос встановив обряд причастя, після чого омив ноги своїм учням.

Вважається, що саме у четвер необхідно робити генеральне прибирання, оскільки цей процес змиває всі гріхи та позбавляє хвороб мешканців будинку.

У цей день наші пращури мили підлогу, білили стіни, а також викидали непотрібні речі, особливо зламані. Також необхідно мити вікна, міняти штори або прати ті, що вже використовуються.

У цей день багато вірян починають пекти паски і фарбувати яйця.

Після четверга настає п’ятниця – її заведено вважати днем ​​скорботи. Саме в цей день Ісуса розіп’яли на хресті – він помер заради спокути людських гріхів. Увечері п’ятниці на служіння виносять Плащаницю із зображенням Ісуса в труні.

Багато вірян відмовляються у п’ятницю від їжі аж до самого винесення Плащаниці. Цього дня заборонено прибирати та займатися домашніми справами. Також необхідно поводитися стримано, уникати сварок із близькими та відмовитися від розваг.

За день до Великодня настане Велика субота – у цей день у храмі Єрусалима сходить Благодатний вогонь, а в церквах відбувається освячення пасхальної їжі, яку заздалегідь принесли у кошиках відвідувачі храмів.