Водохреща 2022: привітання у СМС

19 січня відзначають Хрещення Господнє. У 2022 році це важливе церковне свято припало на середу.
Хрещення є християнським святом, яке встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Традиційно цього дня віряни купаються у водоймищах, де попередньо обладнується спеціальне місце для входу у воду. Для цього роблять у льоду великий хрест.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Хрещенням 2022 в СМС.
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На вулиці сніжно і морозно,
А купатися в ополонці так просто.
Про силу цілющу не забувай.
Студеною водою обличчя вмивають.
З Хрещення тебе від щирого серця,
Поздоровлення мої прийняти поспішай!
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Закрутить сніжна метелиця.
Свято до нас прийшов.
В чудеса мені віриться.
Я тобі побажаю желанье загадати,
І щоб Господь тобі встигав допомагати!
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Хрестився в цей день Ісус Христос.
Багато страждань він переніс.
Так, нехай же життя твоє буде без негараздів,
А щастя і удача буде у твоїх ніг!
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Мороз щічки твої прикрашає,
А народ Хрещення зазначає.
Ти сама молитву прочитай,
І водичку освячену
На свято попивай!
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Сам Господь в цей день хрестився.
Я побажаю, щоб світ на краще змінився.
Життя твоя з кожним днем поліпшувалася,
І все у тебе завжди виходило!