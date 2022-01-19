Водохреща 2022: привітання у СМС

19 січня відзначають Хрещення Господнє. У 2022 році це важливе церковне свято припало на середу.

Хрещення є християнським святом, яке встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Традиційно цього дня віряни купаються у водоймищах, де попередньо обладнується спеціальне місце для входу у воду. Для цього роблять у льоду великий хрест.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Хрещенням 2022 в СМС.

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На вулиці сніжно і морозно,

А купатися в ополонці так просто.

Про силу цілющу не забувай.

Студеною водою обличчя вмивають.

З Хрещення тебе від щирого серця,

Поздоровлення мої прийняти поспішай!

***

Закрутить сніжна метелиця.

Свято до нас прийшов.

В чудеса мені віриться.

Я тобі побажаю желанье загадати,

І щоб Господь тобі встигав допомагати!

***

Хрестився в цей день Ісус Христос.

Багато страждань він переніс.

Так, нехай же життя твоє буде без негараздів,

А щастя і удача буде у твоїх ніг!

***

Мороз щічки твої прикрашає,

А народ Хрещення зазначає.

Ти сама молитву прочитай,

І водичку освячену

На свято попивай!

***

Сам Господь в цей день хрестився.

Я побажаю, щоб світ на краще змінився.

Життя твоя з кожним днем ​​поліпшувалася,

І все у тебе завжди виходило!