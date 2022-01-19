19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Считается, что в этот день в реке Иордан крестили Иисуса Христа. Факты ICTV собрали интересные поздравления с Крещением, чтобы вы могли поздравить с этим светлым праздником всех любимых и близких людей.

Поздравления с Крещением Господним

Пусть в этот день вам не будут страшны никакие морозы и болезни, а на душе всегда будет тепло. С Крещением Господним!

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Поздравляем с Крещением! Пусть морозы будут не в сердце, а на улице, но даже они пусть вам будут нипочем!

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Пусть в снежный и морозный день Крещения

Ты не боишься ледяной воды,

Пусть получишь божественное благословение

И болеть не будешь ты!

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С Крещением! Хотим вам пожелать удачи, спокойствия, гармонии, мира в душе и в семье. Пусть крещенская вода смоет все печали, чтобы в жизни не было места грусти.

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С Крещением!

Желаем любви, удачи, везения,

Всегда пускай будет хорошим настроение,

Болезни пусть обходят стороной.

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Поздравляю с Крещением! Желаю небесной благодати, спокойствия и радости, пусть ангелы-хранители всегда вас оберегают!

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В день Крещения Господнего желаю,

чтоб все беды обходили стороной.

Пусть в жизни не будет огорчений,

а будут лишь мир, счастье и покой.

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Сегодня день Господнего Крещения! Пускай в сердце всегда пылает любовь, в доме будет уют, а в душе спокойствие и гармония.

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С Крещением Господним поздравляем,

Искренне, от всей души желаем

Счастья, мира, доброты

И душевной красоты.

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Пусть все морозы и болезни вас больше не пугают и не беспокоят, ведь ангел-хранитель всегда будет вас защищать. Желаем хорошего здоровья, счастья, радости, пусть в жизни больше никогда не будет печалей! С Крещением Господним!

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Пусть в этот день отступят все болезни

И больше будут не страшны,

Удачи, счастья и везенья,

Сбылось чтоб все, о чем мечтаешь ты.

С Крещением!

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Со светлым праздником Крещенья,

Пусть хорошим будет настроенье,

В сердце пусть любовь живет

И душа всегда поет.

В день Крещения традиционно святят воду в церкви или у водоемов. Считается, что эта вода приобретает лечебные свойства, которые может сохранять на протяжении года, и не портится.

В наши дни все еще существует обряд купания в крещенской проруби — искупавшийся верит, что это поможет ему оставаться здоровым целый год.

Если у вас нет возможности поздравить знакомых с праздником лично, встретившись крещенским утром у проруби, например, тогда СМС-поздравления с Крещением из этого материала будут вам как нельзя кстати.