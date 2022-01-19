19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Считается, что в этот день в реке Иордан крестили Иисуса Христа. Факты ICTV собрали интересные поздравления с Крещением, чтобы вы могли поздравить с этим светлым праздником всех любимых и близких людей.
Поздравления с Крещением Господним
Пусть в этот день вам не будут страшны никакие морозы и болезни, а на душе всегда будет тепло. С Крещением Господним!
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Поздравляем с Крещением! Пусть морозы будут не в сердце, а на улице, но даже они пусть вам будут нипочем!
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Пусть в снежный и морозный день Крещения
Ты не боишься ледяной воды,
Пусть получишь божественное благословение
И болеть не будешь ты!
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С Крещением! Хотим вам пожелать удачи, спокойствия, гармонии, мира в душе и в семье. Пусть крещенская вода смоет все печали, чтобы в жизни не было места грусти.
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С Крещением!
Желаем любви, удачи, везения,
Всегда пускай будет хорошим настроение,
Болезни пусть обходят стороной.
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Поздравляю с Крещением! Желаю небесной благодати, спокойствия и радости, пусть ангелы-хранители всегда вас оберегают!
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В день Крещения Господнего желаю,
чтоб все беды обходили стороной.
Пусть в жизни не будет огорчений,
а будут лишь мир, счастье и покой.
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Сегодня день Господнего Крещения! Пускай в сердце всегда пылает любовь, в доме будет уют, а в душе спокойствие и гармония.
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С Крещением Господним поздравляем,
Искренне, от всей души желаем
Счастья, мира, доброты
И душевной красоты.
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Пусть все морозы и болезни вас больше не пугают и не беспокоят, ведь ангел-хранитель всегда будет вас защищать. Желаем хорошего здоровья, счастья, радости, пусть в жизни больше никогда не будет печалей! С Крещением Господним!
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Пусть в этот день отступят все болезни
И больше будут не страшны,
Удачи, счастья и везенья,
Сбылось чтоб все, о чем мечтаешь ты.
С Крещением!
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Со светлым праздником Крещенья,
Пусть хорошим будет настроенье,
В сердце пусть любовь живет
И душа всегда поет.
В день Крещения традиционно святят воду в церкви или у водоемов. Считается, что эта вода приобретает лечебные свойства, которые может сохранять на протяжении года, и не портится.
В наши дни все еще существует обряд купания в крещенской проруби — искупавшийся верит, что это поможет ему оставаться здоровым целый год.
Если у вас нет возможности поздравить знакомых с праздником лично, встретившись крещенским утром у проруби, например, тогда СМС-поздравления с Крещением из этого материала будут вам как нельзя кстати.