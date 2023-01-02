У лютому 2023 року українці відзначать безліч професійних та міжнародних свят, а також популярну дату серед закоханих – День святого Валентина.

В останній місяць зими ми відсвяткуємо Міжнародний день бармена, стоматолога, комп’ютерника та інших. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який склали Факти ICTV для вашої зручності.

Календар свят на лютий 2023 року – список

2 лютого – День безпечного Інтернету

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого

14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

20-26 лютого – Масляна

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

26 лютого – Прощена неділя