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День святого Валентина і Масляна: календар свят на лютий 2023

2 Січня 2023, 13:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Календарь
Джерело: Depositphotos

У лютому 2023 року українці відзначать безліч професійних та міжнародних свят, а також популярну дату серед закоханих – День святого Валентина.

В останній місяць зими ми відсвяткуємо Міжнародний день бармена, стоматолога, комп’ютерника та інших. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який склали Факти ICTV для вашої зручності.

Календар свят на лютий 2023 року – список

  • 2 лютого – День безпечного Інтернету
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого
  • 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
  • 20-26 лютого – Масляна
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 26 лютого – Прощена неділя
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