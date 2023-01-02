У лютому 2023 року українці відзначать безліч професійних та міжнародних свят, а також популярну дату серед закоханих – День святого Валентина.
В останній місяць зими ми відсвяткуємо Міжнародний день бармена, стоматолога, комп’ютерника та інших. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який склали Факти ICTV для вашої зручності.
Календар свят на лютий 2023 року – список
- 2 лютого – День безпечного Інтернету
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день хворого
- 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 20-26 лютого – Масляна
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 26 лютого – Прощена неділя
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